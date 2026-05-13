Asís Martín 13 MAY 2026 - 21:42h.

Valverde, tras la derrota 18 ante el Espanyol: "Mi nivel de preocupación es altísimo"

El Athletic ha perdido ante el Espanyol y va directo al lío en esta temporada

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BilbaoOtra muesca más para el Athletic Club de Ernesto Valverde que ha perdido frente al RCD Espanyol de Manolo González en la jornada 36 de la competición liguera con un marcador letal de (2-0) que hace a los hombres de Ernesto Valverde mirar cara a cara a las posibilidades de luchar por evitar el descenso en las dos última jornadas.

Otra decepción más para los athleticzales que ya ven cada vez peor la situación, así lo contaba el guardameta internacional Unai Simón que comentaba que "son 18 derrotas ya, hay muchos jugadores que sentimos el Athletic con amor y pasión personal y tenemos la necesidad de puntuar, el vestuario es consciente de ellos, bajar sería una tragedia".

"Te ves con 44 puntos y estar a 4 del descenso al acabar la jornada pero hay que olvidar eso y dependemos de nosotros para seguir en Primera, seguro que la afición nos va a poyar al máximo en San Mamés el domingo".

Unai Simón y la final del Athletic Club contra el Celta el domingo en San Mamés

El portero rojiblanco también comentó que "es una final pero lo de hoy también los era, todos los partidos de ahora son determinantes, ahora un punto te da la salvación y no sabes si con 6 puntos entras en Europa, si no sacamos ninguno las posibilidades de bajar existen aunque son pocas pero están, hay que ir a ganar al Celta".

"En esto no hay nada peor que verte abajo en la tabla a nivel profesional y personal, aquí todos somos athleticzales, el partido con el Celta tiene que ir de eso, de ser determinantes en las áreas con nuestra gente apoyando a tope" ha solicitado.

La derrota ante un Espanyol que llevaba 4 meses sin ganar a nadie...

"Ha sido un partido con el primer tiempo igualado y ahí nos hemos podido ir por delante, pero en la segunda han estado mejor colocados y mejor con el balón, pero con el gol se ha descontrolado y nos han pillado; ahora nos toca pensar en el Celta en San Mamés y plasmar el planteamiento en el campo de Ernesto".

"Es como ante el Valencia, insistimos y no entra el balón y la que tienen ellos te la meten... el fútbol es así, hay que estar acertados en las áreas, por mucho que prepares la estrategia y la táctica si no hay aciertas no hay manera y ellos han estado más efectivos en las dos" cerraba Unai Simón en Cornellá.