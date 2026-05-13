Edin Terzic lanza su primera petición al Athletic para agilizar el plan de mercado

Patxo Prieto no comprende el ensañamiento constante con algunos jugadores del Athletic

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BilbaoNo me suelo prodigar en escribir, pero sinceramente ante el anuncio de la próxima retirada del Athletic Club y del mundo del fútbol de Iñigo Lekue no puedo evitar expresar aquí en ElDesmarque que el futbolista de Deusto ha estado once años en la primera plantilla rojiblanca. Que haya quien le niegue tras 11 años en el fútbol profesional el pan y la sal a Lekue es algo que no tiene nombre.

¿Cuántos entrenadores y cuántas juntas directivas han pasado por la vida profesional de Iñigo Lekue en el primer equipo? Pues por lógica simple hoy -e incluso si aterrizase alguien sin saber mucho o nada de fútbol- cabe pensar que algo tendrá el agua cuando la bendicen.

Para mí el futbolista bilbaíno -y hablo también por todos los demás compañeros-, es un jugador del Athletic que en el campo lo da todo siempre y ya solo por eso me merece el máximo respeto, me guste como juegue más o menos. Es deprimente esa manía gratuita de insultar en RRSS.

En mi código personal siempre me merecerán más respeto ese tipo de futbolistas comprometidos, con ADN 100% Athletic, que otros que no son -o más bien no se comportan como- profesionales por muy buenos que sean técnicamente, más vistosos, etcétera...

Valverde: "El Athletic tiene que estar agradecido por lo que ha hecho Lekue aquí. Ha sido un gusto entrenarle, debutó conmigo y lleva 11años siempre dando la cara por el equipo y por el Club"

Un respeto para los jugadores del Athletic Club

No es que me guste hacer de crucificado, pero siempre he defendido a futbolistas como Iñigo Lekue, a Mikel Vesga y a su tocayo Mikel Balenziaga, o a futbolistas nuestros como el ‘Búfalo’ Asier Villalibre, a Iñigo Vicente y sí, hasta a Iñigo Martínez, al que también le han dado lo suyo.

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Hay algunos jugadores del Athletic Club a los que se les da mucho bombo, aunque dejen muchas dudas en su apartado profesional, pero incluso ahí soy comprensivo: lo bueno es que tienen tiempo de rectificar y de reconducirse. Siempre se está a tiempo de ello.

Creo que tenemos una pila de buenos chavales en el vestuario de Lezama...

Comenzando con el capitán, Iñaki Williams, el que según algunos no corre y aún así te gana el premio en el mes de abril al jugador más rápido del equipo y es alguien que siempre está ahí, dando la cara en el banquillo, animando, esté contento o jodido, o estando en el campo, pero siempre comprometido.

Y Mikel Vesga es otro ejemplo, a pesar de los palos el vitoriano siempre da lo que tiene, en muchos casos mejora el juego del equipo dentro de hacerlo con mucha humildad. Todo esto es fundamental para el nuevo entrenador Edin Terzic, quien se va a encontrar un grupo grande pero siempre comprometido y con ganas de agradar y ponerse a la tarea, como ya advirtió Yeray Álvarez.

A mi me da igual no entrar en Europa este año, en el sentido de que tenemos un gran grupo y de que estoy orgulloso de nuestros jugadores. Me da igual todo lo que estén fallando. El año próximo seguro que irán a por todo lo que tengamos que luchar a fuego con el preparador alemán. Yo confío.

Y para concluir, otro nombre propio. Para mí el bermeano Unai Gómez es otro jugador al que se le ha maltratado. Le dan caña a tope y eso que él hace todo lo que le mandan sin poner peros, se expone incluso estando fuera de su sitio y de su juego habitual, pero siempre sale orgulloso de lucir la camiseta y de darlo todo cada vez que entra a intentar ayudar.

A veces reconozco que me siento un poco triste por la gran afición que tenemos. Deberíamos comprender que sin los jugadores, sin los nuestros, en el Athletic Club no somos nada.

.- Por Patxo Prieto Aparicio