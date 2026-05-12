Redacción Bizkaia 12 MAY 2026 - 09:27h.

Lesiones de Nico Williams y Oihan Sancet: qué tienen, parte médico y tiempo de baja con el Athletic con el Mundial a la vista

Gari Irazu nos acerca a un león que ha ganado 3 títulos con el Athletic en este siglo XXI

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BilbaoUno cuando piensa en la despedida de Iñigo Lekue del Athletic Club y del fútbol, se retrotrae a aquel ascenso en la Tacita de Plata dónde unos cachorros se encomendaron a la heroica un domingo por la mañana del mes de junio para conseguir un ascenso de nuestro filial al futbol profesional. De aquel equipo del Bilbao Athletic unos cuantos llegaron al primer equipo, ese verano solo lo harían Sabin Merino y él para semanas después a conseguir una Supercopa por todo lo alto.

Iñigo Lekue en sus primeras temporadas jugaba en cualquiera de los cuatro puestos de banda lateral y extremo en lo ancho del campo y también le hemos visto de central dando resultados más que aceptables. Hay que recordar que son tres títulos los que alberga, cosa que pocos jugadores contemporáneos de nuestro club pueden decir.

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Y es que cuando uno ve a un cachorro bizkaitarra subir al primer equipo de nuestro querido Athletic uno se emociona y quizá se emocione más cuando conoces mínimamente al susodicho y a su familia. Eso va en el ADN Athletic. Aquí 'bancas' por un chaval que puede vivir en el portal de al lado de tu casa. En eso arraiga el sentimiento de pertenencia del que tantas veces se habla pero que no siempre se respeta y valora.

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"Me duele mucho ver cómo algunos se han cebado con él con verdadera saña"

El deustuarra Iñigo Lekue, pero también residente mundakarra, es una persona simple, amigo de sus amigos, un tipo con unos valores muy definidos y reconocidos y un hombre que se viste por los pies.

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En estas temporadas ha tenido que capear diversos temporales y sobre todo últimamente críticas a mi juicio totalmente injustificadas. Gracias a que como buen bilbaíno y vasco no se amilana y siempre da la cara con la cabeza bien alta ha sabido llevar su vida dentro y fuera de los terrenos de juego de una manera ejemplar.

Y ya que toca despedirse el domingo de él, de nuestro capi, sobre todo con el tiempo, que es cuando se coge perspectiva de las cosas, uno recordará a un lateral, un jugador para todo, que me consta que hacía mucho vestuario, pero que sobre todo siempre tenía Valores Athletic siendo un verdadero 'One Club Man'.

¡MÁS IÑIGOS LEKUES en el Athletic POR FAVOR!

.- Por Gari Irazu, Socio del Athletic Club