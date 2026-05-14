Redacción Bizkaia 14 MAY 2026 - 15:47h.

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Gontzal Sever nos explica cómo vienen las finales del oval en San Mamés

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BilbaoOcho años después vuelven las finales del mejor rugby de clubes de Europa a San Mamés, el estadio del Athletic Club que Jon Uriarte Uranga va a ampliar, con un doble enfrentamiento franco-irlandés, repitiendo únicamente de aquellas finales de 2018 un único club, Leinster, el cual se proclamó campeón de la Champions al derrotar a Racing Metro París (15-12) ante 52.282 espectadores (récord de espectadores en San Mamés aun hoy en día) en un partido muy táctico y sin ensayos.

En la final de la Challenge (32.543 espectadores) fueron los galeses de Cardiff Blues quienes levantaron la copa al derrotar a los ingleses de Gloucester en un trepidante partido, con épica remontada final incluida (31-30), siendo la primera vez que las finales se celebraron fuera de uno de los países del Seis Naciones.

La final de la Champions. Sábado 23 de mayo, 15.45 horas: Union Bordeaux Bégles, UBB (1*) – Leinster Rugby (3*)

Leinster Rugby se ha clasificado para la final tras derrotar (29-25) en las semifinales al RC Toulonnais (7*) quienes en cuartos de final dieron la sorpresa al eliminar a uno de los favoritos para llegar a la final como eran los escoceses de Glasgow Warriors (2*) venciéndoles (19-22) en su propio estadio (Scotstoun) donde llevaban más de un año sin perder un partido.

Leinster, bajo la batuta del exjugador irlandés Leo Cullen, es un fiel reflejo de la selección del XV del Trébol. No en vano cuentan con lo que podría considerarse su columna vertebral. En la delantera destacaríamos a Tad Furlong (pilier), Caelan Doris (tercera centro), Andrew Porter (pilier), Dan Sheehan (talonador), James Ryan (segunda línea) y Josh van der Flier (flanker), y en su línea de tres cuartos, al medio melé Gibson-Park, Hugo Keenan (zaguero), James Lowe (ala), Gary Ringrose (centro), Sam Prendergast (apertura). A ellos añadir a los internacionales Snyman (segunda línea sudafricano), Slimani (piler francés) y Rieko Ioane (centro de los All Blacks).

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Por su parte, el actual campeón de la Champions, el UBB venció en su eliminatoria de semifinales a los ingleses de Bath del genial escoces Finn Russell (38-26) en un gran partido en el que destacaron especialmente la “bisagra” internacional francesa formada por el medio melé Lucu y el apertura Jalibert, quienes están discutiendo la titularidad en el XV del gallo de los hasta ahora indiscutibles Dupont y Ramos (o N´tamack tras volver de su grave lesión).

Una experiencia inmersiva en plena Gran Vía y una 'fan zone' con actividades son la antesala de las finales europeas que acogerá San Mamés

Dirigidos por el ex jugador internacional francés y exentrenador del Aviron Bayonnais, Yannick Bru, cuentan en sus filas con dos alas rápidas y letales en el juego abierto: el “chico maravilla”, Louis Bielle-Biarrey (ala), jugador de la cantera del UBB, quien cumplirá 23 años en junio, autor de 8 ensayos en el último seis naciones con el XV de Francia, debutando con 19 años en la selección absoluta; y Damien Penaud, otro gran finalizador, quien estableció el récord de 39 ensayos a finales de 2025, superando los 38 de la leyenda del rugby francés Serge Blanco, y ello en tan solo 57 partidos internacionales.

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También destacan en el UBB los internacionales Johny Gray (Escocia, segunda línea), Tameifuna (Samoa, pilier), Salesi Rayasi (zaguero, Fidji), y los internacionales franceses Moefana (centro), Gazzoti (tercera centro) y Woki (flanker).

En esta final se enfrentarán dos estilos de juego diferentes, uno más alegre, el del UBB, quienes aprovecharán la capacidad de generar juego de su línea de tres cuartos y la finalización de sus alas, estando ahora mismo en un momento dulce de juego (remontaron 19 puntos al Aviron Bayonnaise esta pasado fin de semana en el Jean Dauger, venciendo 38-40), y otro más mecánico, sustentado en un potente pack de delanteros y un juego más al pie pero sin llegar a la excelencia de Sexton en este apartado y que le dio el título de 2018. Será interesante ver el duelo de los que ahora mismo serán dos de los mejores medio melés del mundo, Gibson-Park y Lucu.

Habrá una experiencia inmersiva junto al Palacio Foral. Un contenedor tematizado que permite sentirse jugador de rugby gracias a una pantalla interactiva en la que debes esquivar rivales para convertir un ensayo

Ocho años después vuelven las finales del mejor rugby de clubes de Europa a San Mamés con un doble enfrentamiento franco-irlandés, repitiendo únicamente de aquellas finales de 2018 un único club, Leinster, el cual se proclamó campeón de la Champions al derrotar a Racing Metro París (15-12) ante 52.282 espectadores (récord de espectadores en San Mamés aun hoy en día) en un partido muy táctico y sin ensayos.

En la final de la Challenge (32.543 espectadores) fueron los galeses de Cardiff Blues quienes levantaron la copa al derrotar a los ingleses de Gloucester en un trepidante partido, con épica remontada final incluida (31-30), siendo la primera vez que las finales se celebraron fuera de uno de los países del Seis Naciones.

La Final de la Challenge Cup. Viernes 22 de mayo, 21,00 horas

Montpellier HR (1*) – Ulster Rugby (3*).

Montpellier ha ido apabullando rivales durante los “knock outs” de octavos y cuartos (53-13 a Perpignan y 45-22 a Conacht), pero les tocó sufrir con los Dragons RFC galeses en semifinales, y haciendo valer el factor campo, vencieron por un apretado 18-12, plantándose en la final como el favorito para alzar la copa.

Cuentan en sus filas con dos míticos jugadores exinternacionales escoceses como el medio melé Ali Price y el zaguero Start Hogg así como con otro ilustre exinternacional como es el inglés Billy Vunipola (tercera centro); los internacionales Justo Piccardo (Argentina, centro), Domingo Miotti (Argentina, apertura), Adam Beard (Gales, segunda línea) y Baptiste Erdocio (Francia, pilier).

El viernes la txaranga Sama Siku, actividades deportivas con Elorrio Rugby Taldea y concierto de Oxabi. A las 19:00, recorrido con los Gigantes de Ondalan hacia San Mamés, y a las 21:00 se retransmitirá en pantalla gigante la final

Por su parte, Ulster ha tenido un camino un tanto distinto hasta llegar a la final. Lo pasó mal contra los galeses de Ospreys jugando en casa (28-24); ganó con solvencia a los franceses de La Rochelle en un partido más fácil de lo esperado (41-24); y en semifinales derrotó a los ingleses de Exeter Chiefs (29-12) en un partido que se rompió a su favor durante los minutos 40 a 65 donde logró un parcial de 19-0.

De su plantilla destacar los internacionales irlandeses Stuart McCloskey (centro), Tom O´Toole (pilier), Jacob Stockdale (ala), así como los jóvenes Jude Postlethwaite (centro) y Adam Noak (medio melé) ambos internacionales de nuevo cuño.

Veremos si finalmente, como sucedió en 2018, el mejor partido del fin de semana es el de la competición menor, y Montpellier y Ulster nos ofrecen un bonito espectáculo.

*Posición lograda por cada club en las respectivas liguillas iniciales de la competición.

.- Por Gontzal Sever, expresidente del UBR