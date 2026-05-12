Asís Martín 12 MAY 2026 - 13:36h.

El Bilbao Basket subido en la nube

Tras 2 títulos europeos, el equipo MIB tiene también un himno

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BilbaoSi Iñigo Lekue va a dejar solo a Mikel Vesga como el único integrante del grupo Orsai en activo en la plantilla del Athletic Club, el SURNE Bilbao Basket ha puesto de largo este martes su nuevo himno que es obra de la reconocida banda indie de Berriz 'Shinova'.

Según explica la entidad de Miribilla "la idea de poner música a lo que somos siempre ha sobrevolado nuestras cabezas, pero no queríamos crear algo artificial. No queríamos un trabajo de encargo. Queríamos un himno de verdad, acorde a nuestra identidad, a nuestros valores. Una canción a la altura de Bilbao. De nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro".

"La épica del sonido de la banda de Durangaldea encaja con nuestra personalidad. Para nuestra sorpresa, Shinova recogió el guante con entusiasmo. Gabriel De la Rosa, Erlantz Prieto, Daniel del Valle, Joshua Froufe y Alain Martínez con la colaboración de Jon García, vocalista de GAR, se metieron de lleno en lo que somos con el reto de convertir nuestra esencia en canción. Un himno que, desde la épica, quedara para la memoria colectiva no solo del Bilbao Basket, también de Bilbao y Bizkaia. Música para encender el fuego de Miribilla".

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"Y lo han hecho en euskera. No teníamos duda en que nuestro himno tenía que ser en nuestra lengua y con elementos propios del sonido de nuestra tierra".

SHINOVA

“Sua gara”

Hiri honen magaletik

laztandu egin nuen zerua

Nortasuna zainetatik

ilun bezain distiratsua

Ardi beltzak izateaz

harro sentitzen gara

kemenez beteriko marean

gaueko uluek bat egiten dutenean

Gure etxea, gure arauak, gure etxea

Goazen Bilbao

Burdinez sortuak,

Goazen Bilbao

Garrasi bakarra,

Goazen Bilbao

Ukabilak gora,

Goazen Bilbao

Goazen Bilbao

Goazen Bilbao

Nortzuk gara gu?

Gerlariak.

Bihotz bakarrekoak.

Lurraren odola.

Otso nekaezinak.

Sinisten dugunak.

Ameslariak.

Miribillako sua gara

Goazen Bilbao

Burdinez sortuak,

Goazen Bilbao

Garrasi bakarra,

Goazen Bilbao

Ukabilak gora,

Goazen Bilbao

Goazen Bilbao

Goazen Bilbao

Goazen