La broma del Bilbao Basket y el Barakaldo con Maroan Sannadi: "Estamos buscando un 9"

Kuitxi loa a los MIB de Jaume Ponsarnau que han traído la FIBA Europe Cup

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BilbaoNube del cielo, de estar en él, de tocarlo para el SURNE Bilbao Basket. Nube, también, ese lugar intangible, invisible, donde se guardan las emociones, que se desbordan, porque no caben, en ese habitáculo, puchero hirviente, del trovador su anima, nube es, ya se ha dicho, pero nube invisible, donde se acumula lo que no cabe, o sobra, o falta.

Bilbao Arena fue el martes, 29 de abril, a partir de las 20:00, ocho de la tarde, con un minuto de retraso, tal vez, la Marea negra, que se había desbordado a la altura del Arriaga, del mercado de la Ribera, del puente de San Antón...

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Se empapa Miribilla, entra el agua por las galerías, los mineros a lo suyo, buscando la suerte de picar y que todo sea hierro, puro hierro, vena que explota, la sangre se derrama, all iron, todo hierro, puro hierro, bajan los Hombres de negro camino del ayuntamiento, de la diputación, a celebrar con su gente la victoria que se había empezado a gestar cuando el sol y la luna se intercambiaban los trastos para que la victoria cobrara sentido...

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Diez mil almas en el Bilbao Arena de Miribilla con el SURNE Bilbao Basket de Jaume Ponsarnau

Procesión que va menguando a medida que se acerca a las Siete Calles para que Teresita Zaza reviente el Teatro de los Sueños con esa canción que en el Botxo se está poniendo de moda....

"Aliron... Aliron... Bilbao Basket, campeón"...

Saskibaloiak lekukoa hartu dio futbolari... Surne Bilbaok, Athletici...

Bazen garaia... Katuak mihia jan omen dio Valverderi...

Jaume Ponsarnau, pozaren pozez. Bere ahotik Euskera dario Kataluñako entrenatzaile jatorrari...

"Miribilla... Gure etxea... Gure arauak...

Salonikako Pau taldeari finala irabazi diogu bigarrenez... eta jarraian.

Elkarrekin… Denok batera...

Zorionak. Eskerrik asko...

Foru aldundiko balkoian Pantzar... Frey Jaworski... Font ta emparauak...

Behean, kale gorrian, los indestructibles, capaces de hacer gau pasa y luego más...

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Son todos los que están, pero no están todos los que son. Mientras los Athleticzales tiemblan de miedo en las catacumbas, de la nube del basket se precipitó una lluvia negra y oblicua...

Vendaval en la media noche. Chaparrón que fue cediendo hasta convertirse en el sirimiri de siempre, suave lluvia de pajas. La calle no hace justicia porque las cuentas ya fueron ajustadas.

Mientras dentro de mí se acumulaban los puntos de las canastas, Asís Martín, con la voz de su palabra escrita, se dedicaba a narrar la gesta como si de una novela negra se tratara.

Lo sencillo, o el más difícil todavía, un viaje en el tiempo para que de salida salten Darrell Lockhart y Pantzar, Jaworski y Joe Kopicki. ¡El quinto elemento soy yo!

.- Por Kuitxi Pérez García, Periodista