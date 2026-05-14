Un récord de derrotas que hace daño a la institución

El verdadero oráculo del Athletic es Manolo Delgado, lo vio venir hace un año

El Athletic Club está a una sola derrota en LALIGA de lograr su récord más feo de toda la historia

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BilbaoEn el fútbol mandan los resultados y está claro que Ernesto Valverde cierra su brillante etapa en el Athletic Club con un declive final doloroso. No se lo merece su figura. La penitencia que está siendo para él, y lógicamente para toda la afición athleticzale, un curso plagado de lesiones, disgustos, derrotas y malas vibraciones es altamente lacerante.

A falta tan solo de dos partidos para que acabe este suplicio, con una final presumiblemente este domingo ante el Celta en San Mamés, aunque tal vez los 44 puntos sirvan para seguir manteniéndose en la Primera División si otros equipos te hacen el trabajo sucio, son un sangrante epílogo para un año que nacía repleto de ilusiones, expectativas y sueños de grandeza.

Probablemente, una de las frases más acertadas de Valverde en la sala de prensa de Cornellá, escenario donde el Athletic volvió a hacer el canelo (en el segundo periodo) como 'equipo aspirina' ante un RCD Espanyol que llevaba desde diciembre sin ganar ni el sorteo de campos, es aquella de que "lo nuestro no tiene ninguna explicación".

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Tiempo habrá para buscar culpables y rezar por Edin Terzic, pero a este Athletic 2025-26 le ha pasado de todo y prácticamente nada bueno

Sea en forma de lesiones reiterativas, bajas formas extendidas en personas y meses, pésimas decisiones, malas gestiones y todo tipo de sobresaltos para convertir la mejor defensa de Europa en Blandiblú, a unos campeones continentales en jugadores del torneo 'Inter bares' o a ver cómo normalitos futbolistas rivales marcaban, no solo el primer gol de su carrera o de su temporada, sino auténticos golazos que no les saldrían en un entrenamiento ni intentándolos 1.000 veces.

Con todo el respeto y cariño: aparte del de carambola del Alavés en San Mamés que te llevaba los 3 puntos en la primera vuelta, ¿alguien había visto una chilena en esta vida de Unai Elgezabal?

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Pero los hechos son tozudos y maltratan al Athletic Club y su imagen...

El Athletic acumulaba ante los periquitos en Cornellá su derrota número 18 de esta liga. Está a una de batir su récord de toda la historia y de firmar lo que sería perder nada menos que una vuelta completa de un campeonato (19).

Un torneo que está tan igualado y flojo por abajo que incluso con eso y dos tacadas, una en el nacimiento de agosto y otra cuando se cogió a todos los sparrings en la segunda vuelta, van a servir para no vivir el oprobio del descenso por primera vez en la vida.

De momento el combo de Ernesto Valverde Tejedor ha igualado las 18 derrotas de las temporadas de 1991/92, 2006/07 y 2008/09. Celta y Real Madrid fiscalizarán si esta campaña entra en la página de terror de la leyenda del Athletic Club 'Unique in the World'.