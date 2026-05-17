La carta autocrítica de Iñaki Williams a la afición del Athletic señalando el último objetivo: "Esto no ha acabado"

A los leones de Ernesto Valverde sólo les resta el Santiago Bernabéu para acabar LaLiga

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BilbaoSe bajó el telón de esta nefasta temporada en Bilbao con el en realidad intrascendente partido en el que el Athletic Club ha empatado frente al RC Celta de Vigo de Claudio Giráldez correspondiente a la jornada 37 de LaLiga EA SPORTS.

San Mamés ha echado el cierre a una campaña a la que aún le queda un partido fuera de casa, el que se va a disfrutar el próximo sábado en el estadio Santiago Bernabéu ante el Real Madrid de Álvaro Arbeloa, con una entrega en la línea habitual de la tropa de Ernesto Valverde que encima llegaba a la cita con el trasero salvado por la Real Sociedad el jueves en Girona. ¡Tiene delito!

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La parroquia athleticzale ha entendido la situación, amortiguada por la cartita de Iñaki Williams, y le ha ahorrado una pitada de órdago a la tropa rojiblanca por un año patético que ha acabado con muchas noches de sueño de hinchas desvelados por las 18 derrotas y padeciendo un insomnio imperdonable.

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En ese sentido la última cita en la Catedral, que ha terminado con un marcador de (1-1), ha tenido en general color rojiblanco ya que por ocasiones (muchas) se mereció la victoria sin duda alguna ante un rival muy desinflado.

La gente se divertía más en San Mamés mirando marcadores de otros partidos que con el Athletic-Celta

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El Athletic sufre de flojera desde el mismo arranque en San Mamés

En el primer tiempo tras la congoja con el adiós de Valverde y Lekue, nadie esperaba el regalo de Jauregizar tras un saque de banda propio que costaba el 0-1 de Williot y los primeros pitos en San Mamés. ¡Vaya inicio! Si la temporada era horrible como para salir con nervios y la grada harta.

A base de redaños el Athletic se ha ido acercando al ataque, ha tenido varios remates de cabeza, sobre todo uno de Unai Gómez que le sacó Radu en el 21', pero el fútbol era igual de poco elaborado que siempre. A pico y pala. Sin florituras ni casi acierto, lo que se trasladó a unas tribunas que se fueron callando y cayendo del sopor.

No hubo manera pese a cierto acoso, con intentos de Guruzeta y Jauregizar, de cambiar el marcador ante un Celta reservón y hubo que irse al descanso con 0-1 y el público tomándola con el meta Radu que vio una amarilla, aleluya, por perder tiempo de forma reiterada.

Ligera pitada al descanso, ya que el espectáculo era muy pobre. "Menos mal que ganamos en Vitoria" se oía en la grada

El segundo tiempo fue mucho mejor, con otra cara e Iñaki Williams rematando sin parar

Valverde tuvo la sorpresa meter de la misma a Robert Navarro por un Unai Gómez que era el mejor de largo en el Athletic, pues le ha ido bien porque han sido los mejores minutos con un buen gol combinativo de Iñaki Williams que casi clavan unos minutos después otra vez Yuri, Galarreta y el propio Iñaki, quien además soltó un tirazo tremendo desde la frontal.

Para el 78' llegaba una cuarta bala del hermano mayor de Nico Williams pero pese a sacar a Izeta, Maroan y Nico Serrano no llegaría el segundo ni la despedida de Iñigo Lekue, que no tuvo minutos en su despedida ante un Celta flojísimo que mereció perder pero faltó puntería en los vascos.