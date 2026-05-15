Joaquín Anduro 15 MAY 2026 - 23:07h.

Iñaki Williams promete que lo harán todo para pelear por Europa

Iñaki Williams, en el Yin de partidos y rankings pero en el Yang de rendimiento

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La última temporada de Ernesto Valverde en el Athletic Club está convirtiéndose en una pesadilla con, al menos, la salvación confirmada este mismo jueves y con el equipo apurando las opciones de regresar a Europa en estos dos últimos partidos. Ahí mira Iñaki Williams, que ha ejercido este viernes de capitán en redes sociales con una carta dirigida a la afición en la que hace autocrítica y señala que lo darán todo ante el último tren para el Viejo Continente.

El delantero zurigorri ha publicado un escrito, que ha recibido también el apoyo de su hermano Nico, en el que relata también la dureza de una temporada con mucho sufrimiento en la que las cosas no han salido como se pensaban. Aun así, Iñaki ha querido confirmar que lo intentarán en los encuentros frente al Celta y el Real Madrid apurando esas últimas plazas de Europa League y Conference.

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La carta de Iñaki Williams a la afición del Athletic

No está siendo una temporada fácil. Ni en lo personal ni tampoco como equipo. Las expectativas eran muy grandes pero el resultado no está a la altura de lo que este club y esta afición merecen.

Como capitán asumo mi parte de responsabilidad. El equipo ha sufrido mucho durante la temporada, pero también hemos aprendido de los errores, de los momentos difíciles y de todo lo que nos ha tocado vivir este año. Estoy convencido de que todo esto nos hará más fuertes de cara al futuro.

Entendemos perfectamente el malestar de la afición. El Athletic exige siempre dar el máximo y la gente es libre de expresar su opinión cuando las cosas no salen. Pero también quiero decir que este grupo no ha dejado de trabajar ni un solo día poniendo todo el corazón posible. En el fútbol, como en la vida, a veces el esfuerzo no se traduce en los resultados que uno desea.

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Aun sí, esto no ha terminado. Quedan dos partidos y todavía tenemos la posibilidad de pelear por Europa. Vamos a dejarnos todo en el campo por este escudo y por toda la gente que siempre está ahí.

Eskerrik asko por seguir empujando incluso en los momentos más complicados. Volveremos más fuertes.

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