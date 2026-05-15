El drama de Unai Egiluz: el Athletic confirma su recaída con otra rotura de ligamento cruzado

Joaquín Anduro 15 MAY 2026 - 18:18h.

Unai Egiluz estará de nuevo varios meses fuera de los terrenos de juego

Metas y comportamientos

Compartir







El Athletic Club ha confirmado una pésima noticia este viernes con Unai Egiluz al confirmar la recaída del central al poco tiempo de haber vuelto de una grave lesión que ya le había dejado fuera de casi toda la 25/26. El central sufre una nueva "rotura de la plastia del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha" y deberá estar de nuevo varios meses fuera de los terrenos de juego, perdiéndose probablemente todo lo que queda de 2026.

Otro duro contratiempo para el de Durango, que por fin había visto la luz al final del túnel tras la grave lesión de rodilla que sufrió en la pasada pretemporada. Tras su gran campaña con el Mirandés, rozando el primer ascenso de los jabatos a LALIGA EA Sports, el zaguero se incorporó a la plantilla de Ernesto Valverde como miembro de pleno derecho del primer equipo pero este contratiempo sacudió sus planes.

PUEDE INTERESARTE Un récord de derrotas que hace daño a la institución

Hace unas semanas, Unai Egiluz recibió el alta médica y se llevó la primera citación del Txingurri en una convocatoria con el duelo ante el Getafe en el Coliseum. El entrenador cacereño no quiso correr ningún riesgo con él y, tras esto, se quedó de nuevo fuera de varias listas de convocados hasta volver a sentarse en el banquillo en el choque frente al Espanyol de este miércoles, sin llegar tampoco a debutar.

De ahí a la lesión sufrida en el entrenamiento de este jueves, según ha confirmado el Athletic, que tendrá al defensa vizcaíno de nuevo varios meses sin poder jugar. Con contrato en el equipo bilbaíno hasta 2028, el futbolista deberá sacar de nuevo toda la fortaleza mental necesaria para superar esta dura piedra en el camino de su carrera deportiva.

Comunicado del Athletic con la grave lesión de Unai Egiluz

El jugador Unai Egiluz tuvo que retirarse del entrenamiento de ayer, y tras las pruebas médicas realizadas, se ha confirmado que sufre una rotura de la plastia del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.