Asís Martín 14 MAY 2026 - 12:55h.

El verdadero oráculo del Athletic es Manolo Delgado, lo vio venir hace un año

El central era cambiado al descanso en la derrota ante el RCD Espanyol en Cornellá

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BilbaoNo fue suficiente con alcanzar en Cornellá ante el RCD Espanyol la decimoctava derrota del curso para el Athletic Club. Aparte de un segundo tiempo horripilante que llevó a sucumbir ante los periquitos, el conjunto de Ernesto Valverde, que sigue penando en un curso terrorífico, se trajo una nueva baja por lesión del partido en tierras catalanas: la de Daniel Vivian.

El defensa central de Vitoria-Gasteiz fue sustituido en el descanso -por Yeray Álvarez- del partido disputado ayer en Barcelona al hacerse daño en el tobillo teniendo que ser atendido sobre el césped, aunque el 'Teniente' siguió jugando un rato hasta llegar al entretiempo.

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Pero ahora, tras las pruebas realizadas al jugador rojiblanco Dani Vivian se ha confirmado que sufre un "esguince en el ligamento lateral externo de su tobillo derecho". Por lo tanto el internacional babazorro, que está en la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial de 2026, se queda pendiente de evolución.

La victoria del Deportivo Alavés frente al Barça hace que el Athletic aún no esté salvado matemáticamente. Incluso con 1 punto más, podría descender en una tremenda carambola

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Dani Vivian se une a las bajas de Nico Williams y Oihan Sancet

Aunque la verdad es que ninguno de ellos está completando una temporada mínimamente aceptable, lo que no deja de ser curioso y sintomático, ya que son tres de los futbolistas de más renombre y jerarquía en la plantilla del Athletic Club, todos ellos se van a perder el encuentro de este domingo en San Mamés, catalogado como una final por el vestuario, ante el Celta de Vigo.

Un choque al que ya veremos si llega también Yuri Berchiche, que no pudo ser convocado para la cita ante los blanquiazules de Manolo González, a jugar contra los gallegos en un duelo donde el Athletic puede certificar su permanencia en la Primera división.

La duda con Daniel Vivian es si podrá estar disponible para el encuentro que va a cerrar la temporada ante el Real Madrid de Álvaro Arbeloa el sábado 23 de mayo en el estadio Santiago Bernabéu. Anoche, antes de las pruebas en Bilbao, Ernesto Valverde avanzaba que "lo de Vivian es un esguince de tobillo, no sabemos aún pero espero que no haya dicho adiós a la temporada".