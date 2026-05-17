Asís Martín Alberto Bravo 17 MAY 2026 - 17:48h.

En directo, la pelea por Europa y el descenso y la clasificación en la jornada 37 de LALIGA EA Sports

Esta tarde, el Athletic de Valverde tiene 7 jugadores apercibidos y los celestes de Giráldez a 4

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Bilbao | VigoVa a pitar el manchego Isidro Díaz de Mera Escuderos un duelo para el que ya tenemos recién repartidas por los pupitres de prensa de San Mamés las alineaciones titulares que este domingo van a presentar el Athletic Club de Ernesto Valverde y el Celta de Vigo de Claudio Giráldez en el duelo correspondiente a la jornada 37 de LaLiga EA Sports donde casi la totalidad de los equipos luchan por Europa o por evadir el descenso.

El último encuentro que se va a disputar en Bilbao esta temporada y en el que los locales quieren celebrar la permanencia tras un año tormentoso saldado con un 'favor' de la Real Sociedad en Girona, mientras que los visitantes aspiran a confirmar su pasaporte europeo a la UEFA Europa League

Aparte de despedir a Valverde e Iñigo Lekue, con unos actos previos al choque, la afición rojiblanca ya se intuye que más que derrotar a los celestes de Claudio Giráldez en el envite del domingo a partir de las 19.00 horas piensa en castigar al equipo vizcaíno por el mal año con varias pitadas importantes. Por su lado, el equipo vigués anhela repetir en la Europa League. Para ello necesita conservar la sexta plaza que amenaza el Getafe CF.

El Athletic cuenta con 7 apercibidos (Jauregizar, Yuri Berchiche, Galarreta, Oihan Sancet, Berenguer, Paredes y Guruzeta) por los 4 del Celta: Aspas, Jutglá, Mingueza y Yoel Lago

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El once titular del Athletic Club ante el Celta en la despedida de curso en San Mamés

El once titular del Athletic Club en la despedida de Ernesto Valverde de San Mamés está formado por Unai Simón; Gorosabel, Yeray Álvarez, Laporte; Yuri Berchiche; Jauregizar, Ruiz de Galarreta, Iñaki Williams, Unia Gómez, Álex Berenguer; y Gorka Guruzeta.

Tras meter 7 cambios en el once que acabaría derrotado en Cornellá, Ernesto Valverde, sigue sin poder contar en su plantilla por sendas lesiones musculares con Nico Williams ni Oihan Sancet. Sí ha entrado Yuri Berchiche, que no iba en la convocatoria para ir a Catalunya, pero no el central alavés Daniel Vivian que tuvo que ser cambiado al descanso del choque ante los pericos con un fuerte esguince de tobillo.

Aparte, el equipo bilbaíno ha conocido la tragedia de ver como el central durangarra Unai Egiluz se ha roto por segunda vez esta temporada el ligamento cruzado de su rodilla derecha.

En los previos del último partido en San Mamés, Iñaki Williams ha pedido "perdón a la afición", lanzado que "aún se puede creer en Europa" y admitido que "la afición es libre de expresar su opinión" este domingo

En estas circunstancias el partido, que va a ser el último que juegue el Athletic durante esta temporada en San Mamés bajo los mandos de Ernesto Valverde, quien va a dejar paso en verano al entrenador alemán Edin Terzic, nos deja este once con novedades interesantes por parte vasca. Yuri Berchiche regresa al equipo mientras que Unai Gómez sigue siendo la apuesta de Valverde ante la baja de Ohian Sancet.

El once titular del Celta en San Mamés en su búsqueda de Europa

El once titular del Celta está formado por Andrei Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Ilaix Moriba, Fer López, Sergio Carreira; Ferran Jutglà, Borja Iglesias y Williot Swedberg.

El Celta llega a San Mamés con la obligación de sumar al menos un empate para descartar al Athletic en su lucha por regresar a Europa. La derrota ante el Levante UD ha complicado una clasificación que parecía prácticamente encarrilada. Ahora deberán sumar al menos dos puntos para garantizar la Conference League y los 6 si no quieren depender de los resultados del Getafe CF para acceder de nuevo a la Europa League.

Claudio Giráldez ha recuperado Matías Vecino e Ilaix Moriba. Ambos centrocampistas podrán jugar aún no estando al cien por cien. El hispano guineano es clave para el Celta, de ahí que el técnico haya apostado por su titularidad. Las bajas confirmadas con las que cuenta el técnico porriñés son Carl Starfelt y Miguel Román. No tiene ausencias por sanción.

El porriñés ha movido varias piezas en su once. No toca la portería y la defensa, donde Andrei Radu, Javi Rodríguez, Yoel Lago y Marcos Alonso son titulares. En mediocampo Ilaix Moriba entra por Hugo Sotelo para jugar junto a Fer López. En los carriles se sitúan Óscar Mingueza y Sergio Carreira.

En ataque Claudio Giráldez ha apostado por Ferran Jutglà, Borja Iglesias y Hugo Álvarez. Iago Aspas, Pablo Durán y Williot Swedberg se quedan en el banquillo esperando una oportunidad de cara a la segunda mitad del encuentro.