Asís Martín Alberto Bravo 16 MAY 2026 - 07:49h.

El drama de Unai Egiluz: el Athletic confirma su recaída con otra rotura de ligamento cruzado

El Athletic tiene a siete jugadores apercibidos y los celestes de Giráldez a 4

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Todo Bilbao, y se supone que el mundo del fútbol, daba por hecho que el partido entre el Athletic Club y el RC Celta de Vigo de este domingo 17 de mayo en San Mamés, de la unificada jornada 37 del campeonato, iba a ser una batalla a pecho descubierto por el billete para la UEFA Europa League.

Pero la contumacia en dilapidar comodín tras comodín por parte de la escuadra de Ernesto Valverde ha transformado este duelo entre clubes y aficiones ‘friendly’ en un mero poner final para los bilbaínos a la agonía, ya que gracias al favor de la Real Sociedad el jueves en Girona ya no necesitan ni un punto para seguir siendo uno de los tres únicos equipos que nunca han perdido la máxima categoría.

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La afición rojiblanca ya se intuye que más que derrotar a los celestes de Claudio Giráldez en el envite del domingo a partir de las 19.00 horas va a castigar al equipo por el mal año con varias pitadas importantes como admite Iñaki Williams. Por su lado, el equipo vigués anhela repetir en la Europa League. Para ello necesita conservar la sexta plaza que amenaza el Getafe CF.

El Athletic cuenta con 7 apercibidos (Jauregizar, Yuri Berchiche, Galarreta, Oihan Sancet, Berenguer, Paredes y Guruzeta) por los 4 del Celta: Aspas, Jutglá, Mingueza y Yoel Lago

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El posible once titular del Athletic Club ante el Celta sin Nico Williams, Yuri ni Oihan Sancet

Tras meter 7 cambios en el once que acabaría derrotado en Cornellá, Ernesto Valverde, sigue sin poder contar en su plantilla por sendas lesiones musculares con Nico Williams ni Oihan Sancet. Por lo demás, queda aún por saber si habrá más bajas que esas dos, porque Yuri Berchiche no entraba en la convocatoria para ir a Catalunya y el central alavés Daniel Vivian tuvo que ser cambiado al descanso del choque ante los pericos con un fuerte esguince de tobillo.

Aparte de esas dudas, el equipo bilbaíno ha conocido el viernes la tragedia de ver como el central durangarra Unai Egiluz se ha roto por segunda vez esta temporada el ligamento cruzado de su rodilla derecha. Seguro que los compañeros tendrán algún gesto el domingo con él.

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En estas circunstancias el partido, que va a ser el último que juegue el Athletic durante esta temporada en San Mamés bajo los mandos de Ernesto Valverde, quien va a dejar paso en verano al entrenador alemán Edin Terzic, podría ver este posible once por parte vasca.

Una vez más, el internacional Unai Simón estaría en la portería; con una línea defensiva de cuatro conformada por Andoni Gorosabel, Yeray Álvarez, Aymeric Laporte y Yuri Berchiche; una dupla en el centro del campo que sería Iñigo Ruiz de Galarreta junto a Mikel Jauregizar; un tridente por delante con Iñaki Williams, Alex Berenguer o Unai Gómez y Robert Navarro; quedando la punta del ataque para el goleador Gorka Guruzeta.

El posible once titular del RC Celta de Vigo en San Mamés en la Jornada 37 de LaLiga

El Celta llega a San Mamés con la obligación de sumar al menos un empate para descartar al Athletic Club en su lucha por regresar a Europa. La derrota ante el Levante UD ha complicado una clasificación que parecía prácticamente encarrilada. Ahora deberán sumar al menos dos puntos para garantizar la Conference League y los seis si no quieren depender de los resultados del Getafe CF para acceder de nuevo a la Europa League.

Claudio Giráldez está pendiente del estado físico de Matías Vecino e Ilaix Moriba. Ambos centrocampistas deberían llegar al partido aunque no sea al cien por cien. El hispano guineano es clave para el Celta y si llega a tiempo será titular. Las bajas confirmadas con las que cuenta el técnico porriñés son Carl Starfelt y Miguel Román. No tiene ausencias por sanción.

Se espera que vuelva a mover varias piezas de su once. En portería, a pesar de su grave error ante el Levante en Balaídos, seguirá Andrei Radu. El meta rumano estará escoltado por Javi Rodríguez, Yoel Lago y Marcos Alonso. No se esperan cambios en defensa.

En mediocampo Ilaix Moriba volverá al puesto de 'seis' con Fer López por delante ejerciendo de 'ocho'. En los volantes Óscar Mingueza y Sergio Carreira apuntan a entrar en el once dejando a Javi Rueda, que aún no está para disputar 90 minutos, como alternativa en el banquillo.

En ataque Claudio Giráldez se aprovechará del gran momento de Ferran Jutglà para situarlo de falso extremo derecho metiéndose mucho por dentro, justo por detrás de Borja Iglesias. En el perfil izquierdo se espera la presencia de Hugo Álvarez. Williot Swedberg y Iago Aspas esperarán su oportunidad.

De esta manera el posible once titular del Celta ante el Athletic Club estaría formado por Andrei Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Óscar Mingueza, Ilaix Moriba, Fer López, Sergio Carreira; Ferran Jutglà, Borja Iglesias y Williot Swedberg.