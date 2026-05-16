Joaquín Anduro 16 MAY 2026 - 18:21h.

Ernesto Valverde quiere centrarse en el partido antes del homenaje

La reflexión de Valverde por la salvación del Athletic y el descenso: "La Real tenía el mismo problema"

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Este domingo, el Athletic Club busca apurar sus opciones europeas en el partido ante el Celta de Vigo en San Mamés con homenajes para Ernesto Valverde e Íñigo Lekue en sus respectivas despedidas del estadio rojiblanco. El Txingurri, en sala de prensa, ha preferido centrarse en el encuentro recordando que no ha ganado en ninguna de las veces que ha dicho adiós a la afición athleticzale y sin confirmar los minutos para Lekue.

Ernesto Valverde, sobre el Athletic-Celta y el homenaje de San Mamés

Homenaje del Athletic a Valverde y qué ambiente espera: "Es cierto que es mi último partido en San Mamés. También es verdad que muchas veces los dioses y el destino siempre parece que se conjuran y vamos a jugar con el mismo equipo con el que debuté en el nuevo San Mamés, que fue el Celta. Espero lo mejor para el partido. El otro día fue muy emotivo para mí el inicio del partido y supongo que mañana puede ser igual. Espero no emocionarme mucho, porque luego tenemos un partido y tenemos que jugar los puntos y todavía tenemos posibilidades de hacer cosas".

Más liberación por la permanencia o con hambre por Europa: "Bueno, trabajar hemos podido trabajar poco, porque hemos tenido dos días prácticamente de recuperación. Trabajar con los que no han jugado. Hoy haremos algo más pensando en el Celta pero lo que espero siempre es lo mejor. Es nuestra despedida de la temporada en San Mamés. Sabemos que siempre queremos irnos con un buen sabor de boca. La temporada ha sido, o está siendo, difícil y, desde luego, lo que espero es lo mejor de mi equipo. Sé que vamos a tener una disposición extraordinaria pero lo que pasa es que también tenemos enfrente a un rival que también se está jugando cosas y que, además, también tiene argumentos como para ponernos las cosas difíciles. Es uno de los equipos que mejor juega al fútbol del campeonato".

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¿Qué aspecto pesa más en el partido?: "¿Dices las sensaciones que pueda tener yo? Es un partido muy especial para mí, pero al mismo tiempo tengo una parte de oficio que llevo con el tiempo, que sé dónde tengo que estar y lo que tengo que hacer. En las despedidas que he tenido de San Mamés, de jugador o de entrenador, cuando me he marchado, nunca hemos podido ganar. A ver si mañana lo podemos conseguir. Es lo que más me gustaría, la verdad. Pero no por una cuestión sentimental, sino también por el año, por nosotros, por la gente, sobre todo, que se vaya con una sonrisa en la boca. A pesar de que sabemos que el Celta es un rival de cuidado, que además es un equipo que ha conseguido muchos más puntos fuera de casa que en casa, de una manera increíble, pero sobre todo porque tiene argumentos y se la está jugando también".

Minutos para Lekue en su despedida: "Hombre, pues ya lo veremos, pero aquí lo importante es el resultado y el partido. Entonces, ya veremos. A mí también me gustaría jugar mañana, pero no me voy a poner de titular".

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