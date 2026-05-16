La reflexión de Valverde por la salvación del Athletic y el descenso: "La Real tenía el mismo problema"
Ernesto Valverde hace análisis de una complicada temporada
Ernesto Valverde responde al Celta, al homenaje del Athletic y los minutos para Lekue: "A mí también me gustaría jugar"
El empate de la Real Sociedad en Girona del pasado jueves certificó la salvación matemática del Athletic Club en una complicada temporada con esta amenaza final. Sobre ello ha reflexionado en sala de prensa Ernesto Valverde hablando de esta complicada pelea por el descenso y las opciones europeas en una temporada que ha tenido momentos de todo tipo.
Ernesto Valverde reflexiona sobre la temporada del Athletic
Tranquilidad por la salvación asegurada: "Sí, este año ya vemos cómo está LALIGA, ha sido un año muy peligroso para muchos equipos. La posibilidad de entrar en Europa yo creo que ha estado, o está, en unas condiciones que no ha habido en años porque siempre se han tenido que hacer muchos puntos. Y las posibilidades de descenso, pues ha habido un momento que incluso antes del partido del Girona con la Real, pues prácticamente con 45 todavía nadie estaba seguro. Algo que es impensable, pero son cosas que pueden suceder. Y, ahora que ya hemos llegado al primer piso, tenemos que ver si podemos llegar un poco más arriba. Y, matemáticamente, es posible, a pesar de que tenemos desventaja, y tenemos que intentarlo, claro".
Nivel del Athletic para pelear por Europa y opciones: "Cuando llegas a esos momentos y no dependes de ti mismo, siempre es complicado. Lo hemos hablado durante la temporada; ha habido momentos en los que hemos estado cerca, pero no hemos terminado de dar ese paso, entonces siempre tienes que mirar un poco para atrás. Cuando las cosas están peligrosas por la parte de abajo, tienes que estar muy atento. Siempre hemos hablado en los mismos términos. Cuando consigues dar ese paso, que nos está costando a tantos equipos... La Real lo dio el otro día porque ganaron. La Real también tenía el mismo problema y estábamos todos ahí. A partir de ahí tienes que mirar lo que tienes delante. Es verdad, está difícil, pero es posible".
Carta de autocrítica de Iñaki Williams: "En LALIGA, es cierto que nos gustaría estar más arriba de donde estamos, pero yo creo que nos gustaría estar más arriba de donde estamos a todos los equipos, porque estamos todos muy igualados. Esa es la realidad de nuestra liga. Yo lo veo de otra forma. Veo que en LGALIGA no ha sido nuestro mejor año y tenemos muchas cosas que seguramente hemos hecho mal y hemos tenido dificultades que no hemos podido superar, porque durante la temporada vienen cosas así. Pero, al mismo tiempo, pienso que ojalá que los años en los que el Athletic puede estar mal sean en los que se puede oír el himno de la Champions en San Mamés. A veces se nos olvida eso porque el fútbol pasa muy rápido, pero no nos olvidemos de que nuestra afición ha disfrutado de partidos de Champions en San Mamés, de viajes en los que a algunos nos ha ido mal y en otros nos ha ido bien. Esto es una parte del juego y de la vida. Hemos jugado una semifinal que nos ha pillado en un momento malo, tanto desde el punto de vista de resultados en liga, de preocupación, de lesiones... Nos ganó la Real y llegaron ellos a la final. Ha habido y hemos pasado situaciones complicadas pero hemos tenido dos años buenísimos, con grandes resultados, y este año pues no hemos podido hacerlo por diversas cuestiones. Seguramente, nosotros hemos fallado. El mensaje de Iñaki creo que va por ahí pero también hay que recordar que no se oye el himno de la Champions así como así. Eso me ha pasado dos veces en San Mamés en este siglo, que yo lo haya visto. Entonces, también hay que poner esas cosas en valor".
Más valor de esta temporada para Ernesto Valverde: "A que en el fondo tienes que afrontar todo tipo de situaciones. Creo que no es nada que no le pase a cualquiera. A vosotros, a nuestros aficionados, a los aficionados de otros equipos... Hay veces que las cosas te van mejor porque tienes un equilibrio que hace que vayas mejor y, otras veces, no. Hay algo que se ha movido que igual no eres capaz de cerrar o equilibrar, o simplemente porque te falta más acierto o lo que sea o que simplemente lo haces peor. Hay que afrontar también ese tipo de situaciones y eso es lo mejor que hemos tenido. Sabiendo las dificultades que hemos tenido y que igual no nos salían las cosas, siempre hemos afrontado situaciones con fortaleza. A pesar de que me gustaría poder cambiar las derrotas que hemos tenido, volver atrás y rehacer el equipo y hacer los cambios de otra manera, a ver si de esa manera ganamos y poder brindársela a nuestra gente. Por que, en el fondo, jugamos para brindarle todo a nuestra afición".
Qué le ha dado San Mamés a Valverde: "Pues mucho respeto, mucho cariño, muchas cosas. En los dos campos, tanto en el antiguo como en el nuevo. Al final todos intentamos dar todo por nuestro equipo. Yo he intentado dar lo mejor que tengo y me hubiese gustado, desde luego, haber ganado más partidos, no tengo ninguna duda, para que la gente estuviera más contenta. Pero claro, lo hecho, hecho está. Si no ha sido así es porque no he podido, porque no he sabido, o por lo que sea, pero desde luego mi intención siempre ha sido intentar que el club fuera más grande en cada actuación que nosotros hemos tenido en el campo. Y también en la rueda de prensa, por cierto, porque al final también eso es un reflejo de cómo son las cosas".
Lo que más ha frustrado a Valverde de la temporada: "¿Frustrado? No me gusta hablar de eso todavía porque todavía quedan cosas por hacer. Hombre, me frustran los resultados cuando no salen o cuando las cosas no van, pero sobre todo cuando no te pareces. Porque ha habido algún partido en el que la situación nos ha afectado un poco más de lo normal y no nos hemos parecido a nosotros mismos. Eso es lo que más me frustra. Cuando veo que mi equipo o el equipo no se ha parecido un poco a lo que sea, porque luego perder, pues perder. Hay muchas maneras de perder. Y cuando el equipo no se parece un poco a lo que ha sido y lo que eres, y ha habido algún partido o algunos partidos así. Como aquí todos los análisis se hacen a posteriori, yo también los hago a posteriori. Así que los que hemos perdido, iría para atrás, cambiaría la alineación, algo, o cambiaría algún cambio, a ver si funcionaba, a ver si así ganábamos. Y, si no, tendría que volver a rehacerlo otra vez".