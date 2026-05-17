Asís Martín 17 MAY 2026 - 20:48h.

La carta autocrítica de Iñaki Williams a la afición del Athletic señalando el último objetivo: "Esto no ha acabado"

El Athletic tenía 7 apercibidos de sanción este domingo en San Mamés ante el Celta

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BilbaoAparte de la llamativa ausencia por lesiones musculares de Nico Williams y Oihan Sancet, quienes ya han dicho adiós a la temporada según afirmaba el míster en Lezama, o de los problemas de Yuri Berchiche en el peroné y del central Daniel Vivian en el tobillo, no podía durar tanto la suerte o la sangre fría de no meter la patita.

El Athletic Club ha jugado este domingo en Bilbao frente al RC Celta de Claudio Giráldez, en la jornada 37 de la competición liguera, con el riesgo de tener hasta a siete de los futbolistas de Ernesto Valverde apercibidos de sanción en caso de ver hoy una tarjeta amarilla.

Hay leones que han mantenido el tipo durante muchas semanas pero finalmente ha caído el hacha (en este caso del colegiado Isidro Díaz de Mera) y Yuri Berchiche se perderá la cita del próximo sábado 23 de mayo en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid de Álvaro Arbeloa y su 'amigo' Mbappé. La despedida del curso que arrancará a las 21.00 horas sin más que jugarse que la honrilla y no batir el récord histórico de derrotas en una liga.

Jaureguizar cumplió sanción en el Wanda por expulsión doble amarilla contra Osasuna, pero ahora mismo está apercibido con 4

¿Cómo está el Athletic Club de jugadores apercibidos en el tramo final de LaLiga?

Ahora mismo el Athletic Club sigue teniendo en alerta amarilla a Mikel Jauregizar, Aitor Paredes, Iñigo Ruiz de Galarreta, Oihan Sancet, Alex Berenguer y Gorka Guruzeta que van a llegar sin problemas ante los peleados merengues y sin peligro de perderse el primer compromiso del próximo curso vizcaíno con Edin Terzic, porque se da una amnistía en verano salvo para los que vean una roja directa.