Asís Martín 17 MAY 2026 - 21:05h.

El verdadero oráculo del Athletic es Manolo Delgado, lo vio venir hace un año

El Athletic ha disputado su último partido en San Mamés y ha merecido ganar al Celta

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BilbaoTras ver como la Real Sociedad era quien te salvaba el bigote, San Mamés acogía el último partido como local del Athletic Club este domingo en la jornada 37 de la competición liguera. Una cita unificada y de especial calado ya que bajaba el telón en Bilbao, con las consiguientes despedidas, como mínimo, de Ernesto Valverde (que deja paso a Edin Terzic) e Iñigo Lekue (que cuelga las botas) en medio de la triste nueva grave lesión de Unai Egiluz.

Pero también era el día de recibir las notas de fin de curso y ahí la Catedral ha hablado o más bien ha medido su talante con calma. Ha sido una campaña sonrojante, de las peores que se recuerden, seguro que de los últimos 50 años y más allá del guiño interesado de Iñaki Williams en una carta pública la afición ha sido magnánima y ha tirado de ADN.

No sólo son esas 18 derrotas, igualando el Top y con posibilidades de batirlo con la 19 ante el Real Madrid el sábado 23 en el Santiago Bernabéu, sino por la sensación de haber dilapidado una temporada que amanecía cargada de ilusión y que se ha ido al garete desde la misma pretemporada.

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A la gente le ha enfurecido esa sensación de alivio y de dejarse ir desde la victoria en Mendizorrotza ante el Alavés presentándose esta tarde en la Catedral con 2 derrotas consecutivas sin marcar un gol ante dos rivales en barrena como eran el Valencia y el RCD Espanyol.

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Mas las pitadas y la bronca no ha sido la nota para un equipo que ha vivido un tramo final angustioso y patético sin excusas de sobrecarga de partidos, ya estaba fuera de Champions y de la Copa, a partido por semana y con los lesionados recuperados ha ido todavía peor.

En realidad se ha salvado por los pelos y ha vivido de 2 tacadas de puntos: agosto y el tramo chollo contra todos los de abajo de la segunda vuelta, resultando la vida cómica ya que el vecino díscolo, la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo, tuvo que chivarte en el último examen para salvarte con 44 puntos.