Asís Martín 17 MAY 2026 - 22:02h.

Giráldez, rendido a Valverde en su adiós a San Mamés: "De los mejores de la historia"

El Athletic se despide de San Mamés en la última tarde de Ernesto Valverde

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BilbaoEste domingo se ha despedido Ernesto Valverde de San Mamés, donde ha admitido el míster de Viandar de la Vera que "es mi última comparecencia aquí y ha sido emocionante todo lo que he vivido hoy, incluido el partido, he vivido cosas increíbles y me hubiese gustado ganar mucho más, pero quiero agradecer al club y a la afición, ha sido un placer compartir con todos este trayecto en el Athletic: ha sido un honor estar aquí".

"Una cuarta etapa en el Athletic ya sería rizar el rizo, ya son 11 años no 10, porque estuve de segundo con Txetxu Rojo y el tiempo pasa para todos. Ha sido emocionante ver a tantos jugadores que he entrenado, al cuerpo técnico y el cariño de la gente. He sufrido muchísimo esta temporada, yo y todos. De momento me gustaría respirar un poco, seguro que no voy a entrenar y luego no sé".

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El 'Txingurri' no volverá a dirigir como local en ese banquillo desde donde ha vivido esta noche la injusta igualada del Athletic Club frente al RC Celta de Vigo de Claudio Giráldez en la jornada 37 de LALIGA EA Sports con el cuello salvado entre semana por la Real Sociedad de Matarazzo.

Pero tras un partido en el que no se pudo contar con Nico Williams, Yuri Berchiche, Dani Vivian ni Oihan Sancet, que ha terminado con un marcador de (1-1), con el gol de Iñaki Williams, al Athletic no le queda más que irse a cocheras a rumiar con 45 puntos un curso terrible antes de echar pie a tierra con la visita el sábado 23 al azorado Real Madrid de Arbeloa en el Santiago Bernabéu.

"Yuri Berchiche es un jugadorazo para el Athletic con un rendimiento extraordinario por muchos años, con Adama Boiro esa posición está bien cubierta. Es un jugador que lo da todo. El vestuario empuja, hay un equipo que juega más que otros que he tenido. Creo que hay plantilla y un vestuario con garantías".

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Valverde ha explicado al acabar el encuentro de esta noche en San Mamés ante los de Giráldez que "ha sido un reflejo de la temporada, nos ha venido todo mal cruzado. Jaure ha perdido ese balón cuando es alguien super seguro, hemos ido empujando y veía la remontada al descanso. Arriesgábamos mucho, pero jugamos así y pensaba que íbamos a poder marcar y brindar una victoria a nuestra afición y a nosotros mismos tras tantos problemas".

Para la ocasión, el Club había invitado al partido ante los gallegos a todos los exjugadores y miembros del cuerpo técnico que han formado parte de las plantillas que Valverde ha dirigido en sus tres etapas como míster del Athletic Club: de 2003 a 2005, de 2013 a 2017 y, esta última, de 2022 a 2026.

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"Una pena no acabar ganando, pero hemos disfrutado de la Champions aunque la temporada no ha ido como hubiésemos querido, hemos vivido momentos como el PSG, etc... ya merece la pena esta carrera deportiva aunque también hay mucha amargura en las derrotas".

"No tenía dudas con el público, hemos perdido dos partidos seguidos tras poder ganarlos, pero somos nosotros los que debemos empujar a nuestra gente, el 0-1 nos ha dejado algo en blanco y si empujamos y hacemos ocasiones nuestra afición se engancha. La exigencia es buena para nuestro equipo, tenemos mucha historia y hay que soportar la presión que hay".

"A Iñigo Lekue el partido no estaba como para un cambio de es tipo porque Gorosabel estaba algo cansado, me da pena pero quería reforzar el ataque. Se han ido De Marcos, Iraola, Gurpegui, Iker Muniain, Iraizoz, Raúl García, pero había más margen. Ha sido una pena no sacarle sí".