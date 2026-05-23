Asís Martín 23 MAY 2026 - 22:56h.

Ajeno al ruido, el Athletic salta al Bernabéu con su nueva camiseta con el mapa de Euskal Herria

El Athletic ha perdido 19 partidos de Liga, su récord en toda la historia del Club

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BilbaoEn una temporada digna de una condena maléfica, tras ver como el central Unai Egiluz se ha vuelto a romper el cruzado por segunda vez en menos de un año, llegaba la temida decimonovena derrota en LaLiga cosechada este sábado en el partido frente al Real Madrid disputado en el estadio Santiago Bernabéu que acabó con un marcador de (4-2).

No solo se dijo adiós la semana pasada a las infinitesimales opciones de regresar a Europa, algo que hubiese sido totalmente inmerecido, al ser la octava derrota en las últimas 12 jornadas disputadas, sino que entra en el libro negro de la historia rojiblanca para vergüenza de todos los athleticzales.

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Un Athletic que va a acabar la campaña en el puesto 12º, con 58 goles encajados y esa sensación de perder una oportunidad chupada de jugar por tercer curso consecutivo en Europa. El golaveraje general ha sido de -15, cuando en la pasada campaña tuvo junto al Nápoles la mejor defensa de las 5 grandes ligas continentales.

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Una temporada patética del Athletic Club sin demasiada explicación posible

Con el pinchazo frente a los merengues de Álvaro Arbeloa en el coliseo merengue, el Athletic ha perdido ya 19 de sus 38 partidos en esta funesta edición de la liga, el récord histórico de siempre, siendo realmente llamativo que incluso no se haya ido a parar a las plazas de descenso.

A la tropa de Ernesto Valverde le ha salvado que prácticamente nunca empata, aunque sí lo hizo ante el Celta en San Mamés, o gana o pierde, punto, y eso le ha permitido sumar 45 puntos que le van a mantener junto a FC Barcelona y Real Madrid como los únicos tres conjuntos que jamás han conocido el pozo de la Segunda División. Ha sido un año este de pan duro y se ha acabado a sólo 3 puntos de irse a Segunda.