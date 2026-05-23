Asís Martín 23 MAY 2026 - 21:54h.

La nueva camiseta de Castore para el Athletic ha provocado un gran revuelo entre los partidos de derechas

Vox exige a LaLiga y al CSD la "retirada inmediata" de la nueva camiseta del Athletic

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BilbaoCuriosamente, la polémica de la semana en el Athletic Club no ha tenido que ver con el once titular, las posibles bajas o con los fichajes que se haga para la etapa del entrenador alemán Edin Terzic en el banquillo, o con algún balance de la última temporada de Ernesto Valverde con la tropa rojiblanca.

Sino que ha tenido que ver con el estreno que ha tenido lugar este sábado en el estadio Santiago Bernabéu de su nueva equipación para la próxima temporada. La camiseta del Athletic Club para la siguiente campaña ha provocado un auténtico terremoto en las esferas políticas de derechas, sobre todo en la Comunidad Navarra.

Por motivos de mercadotecnia se suele jugar el último partido de la anterior campaña con la ropa que se va a vestir en el nuevo curso. Lo que nadie sospechaba es que iba a dar tanto juego llenando páginas y minutos de radio y televisión con el diseño de Castore que incluye una ikurriña con el mapa de Euskal Herria y las siete provincias vascas en la parte trasera del cuello de la elástica que han usado los leones hoy por primera vez ante el Real Madrid de Álvaro Arbeloa en el Coliseo merengue.

El último partido de LALIGA se politiza y coge fuego fuera, pero en el campo nada de nada...

El club de Ibaigane presentó hace unos días la que será la elástica de la próxima campaña 2026/27, incluyendo en ella ese mapa de Euskal Herria, en el que se incluye el territorio de Navarra, e incluso alguno de Cantabria y Burgos, en la nueva equipación, algo que no le ha sentado nada bien a Unión del Pueblo Navarro (UPN).

La inclusión de las referencias a Navarra en la nueva camiseta del Athletic Club provocaba la airada reacción de partidos políticos como UPN, PP y Vox que, además de pedir al club vizcaíno su retirada, exigieron también una respuesta de gobiernos y de instituciones deportivas.

El Athletic Club pasa de líos y se pone la camiseta para el partido ante el Real Madrid

A pesar de las 3 cartas de Cristina Ibarrola y de las advertencias de acabar en los tribunales por parte de la formación política navarra UPN, a la que luego se han sumado otras agrupaciones como Vox, o incluso el PP, el Athletic no se ha dejado intimidar y ha salido en la capital de España con ese uniforme, que ha sido incluso apoyado por el central Iñigo Martínez desde la distancia.

El exjugador del Athletic Club, el FC Barcelona, la Selección Española o la Real Sociedad no se cortaba en redes sociales, y allí dejaba escrito su "orgullo" por esa nueva camiseta y ese escudo con el lema de “zazpiak bat” (siete en uno).

No parece que el asunto tenga más recorrido jurídico que el pataleo, pero lo cierto es que al Athletic y a la firma inglesa Castore le ha venido comercialmente genial la polémica para darle realce una camiseta que no es que hubiera gustado demasiado en su primera recepción entre los athleticzales pero con toda la bronca en algunos medios de comunicación y redes sociales sin duda alguna va a tener un fuerte tirón en las tiendas físicas y online del conjunto de San Mamés.