Asís Martín 23 MAY 2026 - 07:51h.

Luis de la Fuente y el error del Real Madrid en fichajes de jugadores españoles: "No son ni la mitad de buenos"

El Real Madrid y el Athletic despiden la temporada sin nada en juego este sábado

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En plena noche de sábado baja el telón de LaLiga EA Sports 2025/26 con un clásico del fútbol español. El Real Madrid de Álvaro Arbeloa recibe al Athletic Club de Ernesto Valverde a partir de las 21.00 horas con poco más que la honra en juego.

El conjunto madrileño tan solo puede ocupar la segunda plaza del campeonato de la regularidad, así que tendrá que centrar su foco en despedir al técnico salmantino -antes de oficializar el retorno de José Mourinho- o a algún futbolista como el capitán Dani Carvajal, aparte de tratar de dejar un buen sabor de boca a sus aficionados en una temporada complicada en la que se han quedado sin los principales títulos en juego.

Por su parte, el Athletic se juega un mínimo más, ya que todavía no tiene clara cuál va a ser su posición en la tabla, lo que genera diferentes ingresos y sobre todo es más o menos vendible entre una afición que ha vivido el curso bastante desencantada con el rendimiento de los leones que parecía que hacían lo imposible por no ir a Europa.

Será el último partido de Iñigo Lekue, que no pudo despedirse de San Mamés, de un Ernesto Valverde que va a dirigir su partido 504, el entrenador que más ha acumulado en la historia del Athletic, y ya veremos si es o no el último partido del lateral de 36 años Yuri Berchiche, que de momento no se ha pronunciado sobre su futuro.

Este sábado se disputa el partido número 190 entre el Real Madrid y el Athletic en LaLiga. Una cita que nunca ha fallado en la élite desde que se fundara la Primera División en 1929

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El posible once titular del Real Madrid de Arbeloa en la Jornada 38 de LaLiga

El Real Madrid ganó al Sevilla por un gol a cero en la penúltima jornada de LA LIGA EA Sports y buscará despedirse de la temporada con una victoria en el Santiago Bernabéu contra el Athletic Club. Álvaro Arbeloa no podrá contar con Éder Militao, Rodrygo Goes y Ferland Mendy, que serán baja por lesión y Arda Güler, que será la única duda, se espera que no tenga minutos.

Tchouaméni acabó el partido del Sánchez Pizjuán con molestias musculares y no se sabe si llegará al partido. Vinicius Junior, también con molestias, podría tener el permiso del Real Madrid para viajar con Brasil, así que su presencia para el sábado es incierta. La sorpresa del once del Madrid puede ser la vuelta de Federico Valverde a la titularidad después de estar una semana apartado de los terrenos de juego por un traumatismo craneoencefálico sufrido en la pelea con Tchouaméni.

Si el uruguayo no es titular, Thiago Pitarch y Eduardo Camavinga serían las opciones. Finalmente, Dani Carvajal, que jugará su último partido con la camiseta del Real Madrid, parte con ventaja sobre Trent en el lateral derecho.

Posible once de Real Madrid frente al Athletic Club:

Portero: Courtois

Defensas: Fran García, Huijsen, Rüdiger, Carvajal

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga/Tchouaméni, Valverde/Pitarch

Delanteros: Mbappé, Gonzalo, Brahim

El posible once titular del Athletic Club en el Santiago Bernabéu sin Nico Williams, Yuri, Berenguer ni Oihan Sancet

Tras empatar en su despedida de San Mamés contra el Celta de Giráldez, Ernesto Valverde sigue sin poder contar en su plantilla por sendas lesiones musculares con sus dos estrellas: Nico Williams ni Oihan Sancet ni tampoco con Alex Berenguer. Por lo demás, Yuri Berchiche está sancionado por ciclo de amarillas, el central durangarra Unai Egiluz se ha roto por segunda vez esta temporada el ligamento cruzado de su rodilla derecha y el zaguero alavés Daniel Vivian sufre un fuerte esguince de tobillo pero ha llegado a tiempo.

Ernesto Valverde, quien va a dejar paso en verano al entrenador alemán Edin Terzic, podría ofrecer este posible último once por parte vasca...

Bajo los palos Unai Simón, aunque tampoco resultaría sorprendente que Álex Padilla al menos pueda tener un partido de liga; en defensa jugarían Iñigo Lekue, por la derecha o por la izquierda, con Yeray y Aitor Paredes como centrales, siendo el otro lateral Gorosabel o Adama Boiro.

En el centro del campo entre Iñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar y Alejandro Rego se repartirán dos puestos; por delante de ellos irá un tridente formado por Nico Serrano, Unai Gómez y Robert Navarro, quedando la punta del ataque para Iñaki Williams o Gorka Guruzeta.