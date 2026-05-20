Asís Martín 20 MAY 2026 - 12:56h.

Competencia en el Athletic por el fichaje a coste cero para Edin Terzic

Parece que el central de Gasteiz va a poder entrar en la convocatoria de Ernesto Valverde

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BilbaoYa solo queda un partido de LALIGA EA Sports para que el Athletic Club acabe esta estresante temporada, aunque lo va a tener complicado en su última función, ya que el equipo de Ernesto Valverde visita nada menos que al Real Madrid de Álvaro Arbeloa este sábado en el estadio Santiago Bernabéu a eso de las 21.00 horas.

El técnico rojiblanco, que va a dirigir su último partido, el 504 nada menos de su extensa lista, le dio ayer martes descanso a su plantilla que ha regresado este miércoles al trabajo en las instalaciones de Lezama con la vista puesta en esa visita al coliseo merengue, donde ya sólo se habla de la llegada de José Mourinho.

Los leones van a comparecer ante la frustrada tropa de Florentino Pérez, que no va a poder pasar de la segunda plaza, con la nueva equipación de Castore, que ha sido presentada hoy mismo por el conjunto bilbaíno. Será un pequeño adelanto de lo que veremos con el técnico alemán Edin Terzic, que ya está siguiendo muy de cerca todas las herramientas que va a tener a su disposición en cuanto a plantilla e instalaciones.

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Por lo atisbado este miércoles en el complejo de Lezama, la mejor noticia es que el central Dani Vivian quien sufriera un fuerte esguince de tobillo en la derrota en Cornellá ante el RCD Espanyol, ya se ha incorporado al grupo y trabaja en igual medida con todos sus compañeros.

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No parece que tenga demasiadas posibilidades de estar incluido en la lista de convocados por parte del seleccionador Luis de la Fuente, que la dará este próximo lunes, para el Mundial 2026, pero al menos seguro que el vitoriano, que ha vivido un año muy cruzado jugando incluso algunas veces de lateral derecho, querría darse el gustazo de despedirse sobre el terreno de juego.

Algo que sin duda también querrá hacer Iñigo Lekue, que cuelga las botas en breve pero no tuvo esa fortuna en el empate ante el RC Celta del pasado domingo en la Catedral.

Además, Valverde ha rebajado un poco la carga física de hombres como Unai Gómez, quien ha trabajado al margen del grupo junto a Oihan Sancet, que como Nico Williams está de baja por una lesión muscular en un año horribilis para el 'Ciervo' de Mendillorri.

Hay que destacar también el buen gesto de Ernesto Valverde, siempre muy cuidadoso en la calidez humana de su vestuario, que ha sido visto interesándose y teniendo una breve charla con el central Unai Egiluz, que en breve deberá volver a pasar por el quirófano para reparar su segunda lesión del ligamento cruzado de la rodilla derecha en una temporada en la que no ha podido jugar ni tan solo un minuto.

Plan de trabajo del Athletic Club esta semana...

JUEVES, 21 DE MAYO

10:15 Rueda de prensa de Ernesto Valverde

11:00 Entrenamiento en Lezama (Puerta cerrada)

VIERNES, 22 DE MAYO

18:00 Entrenamiento en Lezama (Puerta cerrada)

SÁBADO, 23 DE MAYO

21:00 Partido de LaLiga (J 38) en el Santiago Bernabéu. REAL MADRID - ATHLETIC CLUB