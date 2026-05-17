Asís Martín 17 MAY 2026 - 07:53h.

Convocatoria del Athletic Club para el partido ante el Celta en San Mamés

La reflexión de Valverde por la salvación del Athletic y el descenso: "La Real tenía el mismo problema"

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BilbaoEl Athletic Club despide la temporada en lo que hace referencia a San Mamés, hoy domingo, a partir de las 19.00 horas ante el Real Club Celta de Vigo de Claudio Giráldez. La jornada 37 de LALIGA EA Sports nos trae la despedida a dúo del técnico Ernesto Valverde, que va a dirigir su partido oficial 503 a los leones, y de Iñigo Lekue, el tan cumplidor, aunque por algunos atizado, futbolista polivalente de Deusto, que va a colgar las botas después de 11 temporadas como león.

En la convocatoria del Txingurri para medirse a los pontevedreses ha destacado la ausencia finalmente del central Daniel Vivian. El futbolista internacional alavés, que está en la prelista de Luis de la Fuente para el inminente Mundial de 2026, sufrió un esguince de tobillo en el primer tiempo en la derrota contra el RCD Espanyol en Cornellá el Prat.

A última hora pasó una prueba este sábado en Lezama, pero finalmente Valverde no pudo meterle en la convocatoria y todo pinta a que seguramente haya dicho adiós a la temporada y no pueda estar tampoco el sábado 23 de mayo ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

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Una temporada que no ha sido nada boyante para el futbolista vitoriano que ha perdido ese aura de concentración casi pétrea que tenía desde su debut con el primer equipo y con la Selección Española, lo que seguramente también le va a dejar fuera de la cita mundialista, ya que su rendimiento ha bajado de forma realmente preocupante. Algo que el germano Edin Terzic tendrá que tratar de cambiar con su aterrizaje en Bilbao.

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Por lo demás, Valverde no podrá contar ante los celestes con las consabidas ausencias de sus dos estrellas ofensivas, por sendos problemas musculares, como eran Nico Williams y Oihan Sancet, que han completado un curso realmente terrible para su ascendencia y peso en el ataque del equipo bilbaíno.

Y por supuesto, hay que hablar además de la desgracia de Unai Egiluz, el joven central de Durango, que esta semana sin haber podido disputar un solo minuto en toda la temporada, ha vuelto a sufrir una rotura en la plastia de su rodilla derecha, con lo cual otra vez tendrá que parar durante un montón de meses.

Sin duda, un calvario increíble para un futbolista que hizo una gran campaña en el CD Mirandés, se le firmó hasta 2028, y no ha podido jugar casi ni en los entrenamientos de Lezama.

Entre los 23 convocados para la última cita en San Mamés, si cabe recalcar la presencia de Yuri Berchiche y la vuelta del joven Selton Sánchez Sued que, tras unas semanas con el filial de Jokin Aranbarri, vuelve a ser citado por Ernesto Valverde con los mayores.

Esta es la lista de convocados del Athletic Club para el partido contra el RC Celta en San Mamés