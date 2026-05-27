El Athletic toma una decisión con Urko Izeta y se la hace saber

Celia Pérez 27 MAY 2026 - 14:50h.

El club le habría abierto la puerta de salida este verano

Urko Izeta da el primer paso público en el Athletic con alusión a Edin Terzic: "Será por algo"

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El adiós de Ernesto Valverde y la llegada de Edin Terzic va a provocar cambios importantes dentro de la plantilla. El técnico alemán llega a un Athletic donde ya comienza a dar los primeros pasos de futuro en un equipo que no contará con tres de los profesionales que hasta ahora componían el staff como Jon Aspiazu, Luis Prieto y Alberto Iglesias, y que parece que tampoco contará con Urko Izeta.

El delantero, que ha cerrado una temporada complicada anotando en Madrid, apunta a un futuro lejos de San Mamés. Según cuenta Onda Vasca este miércoles, a Urko le han abierto la puerta de salida en el Athletic para que se busque un nuevo destino este verano. El de Aia viene de vivir una campaña compleja a las órdenes del Txingurri, en la que apenas ha conseguido tener protagonismo y en la que solo ha podido participar en 16 partidos, 13 en LALIGA y 3 en Copa, reducidos a 346 minutos.

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A sus 26 años y con contrato hasta junio de 2027, su futuro es incierto. La llegada del nuevo técnico alemán parece que tampoco le garantiza una presencia regular en el primer equipo y desde Ibaigane le han sugerido que se busque otra alternativa.

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Urko Izeta y su futuro con Terzic

Precisamente hace unos días, al finalizar el duelo frente al Real Madrid, Urko Izeta fue cuestionado por su futuro y confió en que la llegada de Edin Terzic abriera un nuevo escenario para él. "Son etapas nuevas cuando vienen entrenamientos nuevos, un nuevo ciclo, hay que llegar en las mejores condiciones en la pretemporada y se abre una nueva puerta para mí", señaló el ariete.

Urko es bastante querido por la afición zuri gorri, pero ahora con la llegada del técnico alemán todo puede cambiar para él en el Athletic Club.