Asís Martín 27 MAY 2026 - 12:10h.

Fracaso o no fracaso, ¿y ahora qué Herr Terzic?

Reestructuración del cuerpo técnico del primer equipo masculino rojiblanco

Compartir







BilbaoEl Athletic Club que preside Jon Uriarte Uranga por segunda legislatura, ha iniciado la reestructuración del cuerpo técnico del primer equipo masculino tras la anunciada salida de Ernesto Valverde después de una trayectoria de 10 temporadas (entre tres etapas) y la inminente llegada a Lezama del nuevo primer entrenador, Edin Terzić, quien será el segundo alemán de la historia en el banquillo de San Mamés tras Jupp Heynckes y el vigésimo preparador extranjero en la vida rojiblanca.

De entrada hay que apuntar que 3 profesionales vizcaínos no van a seguir en sus puestos en el staff zurigorri: Jon Aspiazu, el fiel segundo entrenador durante esas diez temporadas del 'Txingurri' Valverde en el Athletic Club, junto a Luis Prieto, el preparador físico de esta campaña en sustitución de Ros Pozanco, y Alberto Iglesias, asistente técnico y analista, no continuarán en la entidad rojiblanca.

PUEDE INTERESARTE Una bofetada en todos los cimientos del Athletic Club

Y, en sentido contrario a dichas salidas, de momento parece que el navarro Pablo Orbaiz, otro de los ayudantes de Valverde, y Aitor Iru, el preparador de porteros, permanecen en sus puestos salvo que haya una contraorden posterior.

PUEDE INTERESARTE Edin Terzic inclina la decisión de Yuri Berchiche con una prioridad en el Athletic

El Athletic Club inicia un cambio de ciclo con Edin Terzic

En una nota hecha pública este miércoles, el "Athletic Club quiere agradecer a todos ellos su compromiso y dedicación durante todos estos años en la entidad y desearles lo mejor en su futuro personal y deportivo".

Poco a poco habrá que ir oficializando también el grupo de consejeros de confianza de los que se va a rodear el entrenador renano en Bilbao, donde no se descarta que alguien del staff de Lezama pudiera integrarse en funciones a la vez de traductor y transmisor de ideas bidireccional con el plantel rojiblanco. Ahí ha sonado la figura del técnico del filial, el Bilbao Athletic, Jokin Aranbarri, pero ahora mismo es una incógnita sin desvelar.

Terzic en su etapa en Bortmund se hacía acompañar por Sebastian Geppert como mano derecha, y también por el preparador físico Florian Wangler.