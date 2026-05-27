Redacción Bizkaia Bilbao, 27 MAY 2026 - 11:17h.

Valverde traspasa la makila a Edin Terzic y le avisa con tiempo: "El Athletic es especial"

Jesús Barrientos nos ofrece su visión de la última temporada de Ernesto Valverde en el Athletic

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Una vez que termina la temporada en el Athletic Club todo el mundo intenta hacer un balance de lo ocurrido este año 2025-26 en el conjunto de Ernesto Valverde. ¿Fracaso? Ese es un término que está en boca de muchos y quizás tengan razón esta vez. Sí, pero permítanme un breve apunte aquí en ElDesmarque...

Un día leía una entrevista a Michael Jordan en la que le preguntaban por sus años triunfales en la NBA con los Chicago Bulls, y él contestó que "he jugado 15 temporadas y he ganado 6 anillos, ¿las otras 9 se pueden considerar entonces un fracaso?". Sirve esta reflexión del que tal vez haya sido el mejor deportista de la historia para analizar la temporada del Athletic Club.

No me gusta usar nunca la palabra fracaso en el Athletic Club, pero...

Pues depende de cómo lo miremos,... para mi personalmente la temporada ha sido mala, sí, porque la palabra fracaso me parece muy gruesa, pues no cabe duda de que las expectativas creadas después de la temporada pasada eran muy altas, pero en este bendito deporte 2 más 2 no siempre son 4.

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Motivos, varios; muchas lesiones y de gente muy importante, bajas formas que quizás duraron más de lo previsible, quizás una monotonía en las rutinas, quizás un empacho de éxito, quizás unos contratos excesivos, una caseta con poca competencia, hay muchos 'quizás' en la ecuación del Athletic,… pero una certeza, el equipo de Ernesto Valverde no ha cumplido con las expectativas creadas.

No creo que sea una cuestión de buscar culpables, igual que el año pasado tampoco se buscaron los responsables de los éxitos.

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Creo que tanto en el triunfo como en la derrota todos los implicados tienen su parte de responsabilidad, desde los que toman decisiones, como de los que las ejecutan. Ahora es muy fácil culpar al entrenador, un hombre del que nos acordaremos toda la vida, Ernesto nos deja 10 años en el Club y un saldo de 7 participaciones en Europa. Sólo él y Joaquín Caparrós lograron el billete continental en este siglo que ya ha consumido 26 años.

Esto en lo deportivo, porque en lo personal Valverde ha mantenido a toda la institución en su conjunto, tanto en lo puramente deportivo como en temas extradeportivos, porque todas las preguntas y miradas giraban hacia su persona y sus respuestas en las ruedas de prensa. Un hombre de club, discreto, educado, defensor a ultranza de los suyos; todo un modelo a seguir, Txingurri.

Espero por el bien del Athletic que el alemán Edin Terzic dé con la tecla y que sea pronto, que tenga la suerte necesaria, que sea capaz de recuperar la mejor versión de estos jugadores y, aunque creo que la sombra de Ernesto será muy alargada, porque se lo ha ganado a pulso además, los éxitos del nuevo entrenador serán los nuestros.

Felices vacaciones a todos los lectores de ElDesmarque y Aupa Athletic!

.- Por Jesús Barrientos, entrenador de fútbol y contertulio de Telebilbao