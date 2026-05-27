Notas Athletic 2025/26: Yuri, Guruzeta y Unai Simón, los mejores (Parte I)

Nuestros analistas hacen un repaso a la temporada 2025-26 del Athletic Club

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BilbaoTodos teníamos ganas de acabar con este calvario de temporada. El Athletic Club de Ernesto Valverde terminó LALIGA con 45 puntos después de perder en la última jornada frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, con lo que ha quedado clasificado en la 12ª plaza de la clasificación en un año que venía que ni pintado para ir a Europa pero ha salido horrible con 19 derrotas y 58 goles encajados para finalizar a 3 puntos del pozo del descenso y a 6 de una Europa regalada.

En espera de que se presente al entrenador alemán Edin Terzic, nuestros desmarcados nos hacen un balance de lo que ha sido una campaña tenebrosa salvo en la UEFA Champions League donde se estuvo a punto de pasar a la fase de eliminatorias.

Carmelo Rodrigo

Por fin terminó unas de las temporadas más complejas y poliédricas, en lo que a nuestro Athletic se refiere, de todas las que me ha tocado vivir, que no han sido pocas. Porque, ¿cómo puntuamos la evolución de un equipo que ha disputado nada menos que la liguilla de Champions League, se quedó a las puertas de la Final de Copa, y hasta apenas tres jornadas del cierre liguero ostentaba opciones muy reales de colarse el próximo curso en competición europea?

¿Y si a todo eso le añadimos que ha perdido la mitad de los encuentros jugados en Liga, que ha encajado 15 goles más de los obtenidos, que en un considerable número de partidos ha desquiciado a la afición por su juego, su aparente desidia y/o falta de compromiso, su vulgaridad técnica y su pobre repertorio táctico y rotatorio desde el banquillo? Reconozco que yo me considero incapaz...

Deme Eguia

Tras una decepción como la vivida esta temporada con el Athletic por ese mal juego, mala imagen física y mala disposición táctica, consumada por una gestión errónea del grupo de jugadores por parte de Valverde, solo podíamos necesitar un cambio en la dirección técnica y ese cambio debía de ser por otro staff técnico ajeno al entorno más cercano de Lezama.

Mi opinión es que si cada década pasamos por alguna temporada con sustos, después necesitamos un revulsivo con alguien que nos aleje de la hemofilia futbolística y dejar de creernos el ombligo del mundo en Bilbao y en Lezama.

Espero que la Junta Directiva haya acertado con la contratación de Edin Terzic, por el bien del Athletic y el nuestro, pues el Athletic es algo que está en nuestros corazones y nuestras familias.

Mikel Bizar

Que ganas tenía de que llegasen las vacaciones de fútbol. La temporada más ilusionante que podría recordar, se transformó después de los tres primeros partidos en la crónica de una muerte anunciada. Nada que otros equipos de nuestro nivel, no nos engañemos, no hubiesen pasado ya antes. Real, Sevilla o el propio Girona, ya descendido.

Valverde lo avisaba en diciembre y nadie hizo nada. Él no iba a ser capaz de cambiar la dinámica. Ni el sistema, ni el físico de los jugadores. Pero como somos un club diferente, Txingurri terminó la temporada. Estoy hasta seguro de que contra su voluntad. La realidad es esta y no el espejismo del año pasado.

Este todo ha ido mal. Cesiones, filial, gestión de vestuario (no había uno ni tres jugadores bajos, era todo el equipo), la preparación física caía en el bueno de Luis Prieto. Sin experiencia, a disputar tres competiciones incluida la Champions. Estaba claro. Tuviese o no la culpa, le iba a caer todo encima. La responsabilidad la inclinaría más sobre la o las personas que le pusieron, que sobre en él mismo.

Hacía falta un nombre. Uno de alguien que pudiésemos pagar y que traiga nuevos aires. Creo que Edin Terzic es la persona idónea. Joven, con ganas, alemán. Un cambio de aires para un equipo al que no le va a servir de nada lo que fue y que va a tener que demostrar puesto por puesto, partido a partido de lo que es capaz.

Solo me queda saber cuánto le van a dejar meter mano en Lezama. Cuánto van a trabajar con el director deportivo para que vuelva la confianza en los chavales y sean capaces de cubrir puestos tabú, como el de central. A ver ahora sin apagafuegos Lekue de lo que son capaces.

Y ahora empieza el agobio del verano, de desmentir fichajes y de aguantar periodistos con sus News cocinadas a fuego lento en la hoguera de alguna caverna. De bocazas y comepipas… Ya han pasado dos días y ya estoy deseando que vuelvas al verde, Athletic.

Garikoitz Irazu

Como ya dije en el mes de septiembre en este mismo medio, ElDesmarque Bizkaia, el problema de futbol era palpable en el propio equipo, que en mi humilde opinión ya venía desde la temporada pasada, pero en aquella ocasión fruto del buen hacer defensivo y la propia dinámica con unos cuantos chispazos conseguimos mantener esa cuarta plaza.

Lo de esta temporada no tiene un pase, el problema de generación de fútbol (en el que el míster puede tener parte de responsabilidad), el mal hacer defensivo en los que te caen dos goles por partido y nos ha hecho perder una cantidad de encuentros récord y las bajas, que han hecho que algún jugador de la parcela ancha y tenga que jugar muchísimos minutos y llegue fundido a este final decisivo de temporada ha sido clave.

Puedo comprar la dura temporada hasta enero con la Champions, los viajes y demás, aunque creo que jugar martes o miércoles no influye tanto físicamente de cara al domingo en LaLiga, aunque los rivales sean más potentes y más teniendo en cuenta que has jugado con muchos suplentes.

Pero lo que peor cuerpo creo que nos deja a los athleticzales es lo que ha pasado de Marzo a aquí desde que hemos tenido partidos cada siete días, ya que desde aquel fatídico partido de Anoeta en Copa nos creíamos que el equipo podía tirar hacia arriba en Liga y las cosas no han sido así.

Y siempre suelo decir que la mayoría de las veces lo que hagas en los últimos cinco seis partidos es clave, pero lo que más me ha dolido -y nunca me había sentido así con jugadores de nuestro querido club- es que desde la victoria en diez minutos en Mendizorrotza la bajada de brazos ha sido relevante con alumbramiento cercano a San Mamés, risitas en algunos lances de partidos y compadreo con rivales ha sido poco menos que sonrojante.