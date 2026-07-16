Javi Rayo 16 JUL 2026 - 17:43h.

Seleccionador y futbolista han protagonizado la imagen del entrenamiento de este jueves

Preocupación en el vestuario de España con la permisividad arbitral en las faltas a Lamine Yamal

Compartir







Lamine Yamal y Luis de la Fuente han sido los protagonistas del entrenamiento de España de este jueves, el primero desde que llegaron Nueva York. Tras salir cojeando del estadio después del partido ante Francia, el futbolista del FC Barcelona no ha completado el entrenamiento junto al resto de sus compañeros, sino que lo ha hecho por separado y con la compañía de Pedro Porro, que también acabó la semifinal lesionado.

PUEDE INTERESARTE El regalazo de una empresa a los jugadores de España por pasar a la final: joyas valoradas en miles de euros

Lamine Yamal y Pedro Porro no entrenan con el grupo

Las cámaras de ElDesmarque han captado el momento en el que Luis de la Fuente ha abandonado el entrenamiento grupal para hacer un aparte con Lamine Yamal y Pedro Porro. El seleccionador nacional ha hablado varios minutos con ambos, pero especialmente con el futbolista del FC Barcelona. Unas palabras a las que el internacional español escuchaba atentamente mientras Lamine realizaba algunos ejercicios para estirar los músculos.

Luis de la Fuente ha animado -tanto en público como en privado- a Lamine Yamal durante todo el torneo. Aunque no está teniendo un rendimiento sobresaliente, el seleccionador nacional sigue confiando en él para la titularidad y no ha parado de insistir que el gran partido de Lamine en este Mundial "aún está por llegar".

Tanto Pedro Porro como Lamine Yamal han tenido una sesión de recuperación muscular para ayudar a resolver las molestias físicas con las que ambos acabaron el encuentro ante Francia. Aunque la imagen de ambos entrenando por separados no es la que nos gustaría ver, en principio, no tendrán ningún problema para ser de la partida en la final del próximo domingo ante Argentina. El catalán y el extremeño son titulares indiscutibles en la misma banda y durante este Mundial han afianzado su relación en el campo, entendiéndose a la perfección tanto para atacar como para defender. Uno de los puntos fuertes de la Selección Española en este torneo mundialista.