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El regalazo de una empresa a los jugadores de España por pasar a la final: joyas valoradas en miles de euros

El regalazo de una empresa a los jugadores de España por pasar a la final
El regalazo de una empresa a los jugadores de España. @icebox
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La selección española ya está en la gran final del Mundial después de imponerse a Francia y se jugará el título este domingo frente a Argentina. Tras sellar el billete para el partido decisivo, la plantilla dirigida por Luis de la Fuente ha recibido un exclusivo regalo por parte de una empresa de joyería, que ha obsequiado a los futbolistas con lujosas piezas valoradas en miles de euros como reconocimiento por su brillante torneo y por haber alcanzado la final. El detalle, mostrado a través de un vídeo publicado en Instagram por la propia firma, se ha convertido en uno de los gestos más comentados tras la clasificación de España para la lucha por el campeonato.

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