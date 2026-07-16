Un iraní, el árbitro favorito para pitar la final del Mundial 2026 entre España y Argentina

Mr. Asubío analiza en ElDesmarque los árbitros favoritos para pitar la final del Mundial que disputarán España y Argentina el 19 de julio en Nueva York

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Ya conocemos a los finalistas del Mundial 2026. España y Argentina se enfrentarán en Nueva York en un duelo inédito en la historia de la Copa del Mundo. Un choque en el que hay muchísimo en juego y la principal duda es quién pitará este encuentro, viendo el arbitraje y las polémicas decisiones de los colegiados durante el torneo. Se trata del partido más importante de este deporte y, por lo tanto, el juez designado para arbitrar esta final debería ser el mejor.

En ElDesmarque, Mr. Asubío ha analizado todos los candidatos y ha hecho un top con sus favoritos para pitar la ansiada final. Puedes ver el análisis completo de Mr. Asubío en el vídeo superior.

Un iraní, el favorito para pitar la final del Mundial

“Pues llegados a este punto ya sabemos que Argentina y España van a jugar en la final del Mundial 2026. ¿Quién será el árbitro? Pues yo tengo un favorito entre todos los que están ahora mismo en el Mundial, que es nada más y nada menos que el árbitro iraní, de nacimiento iraní, que desde hace años pita en la Liga Australiana, Alireza Faghani”, comenta el experto arbitral de ElDesmarque.

“Es un árbitro de 48 años, sería su último coletazo a nivel arbitral y una dilatada trayectoria. Sin ir más lejos, en el año 2016 ya dirigía finales internacionales, el Mundialito de Clubes entre River Plate 0, Fútbol Club Barcelona 3, pitó la final de los Juegos Olímpicos entre Brasil y Alemania y, por último, el último Mundial de Clubes entre Chelsea y PSG, que ganaron los londineses por 3-0, pues también estaba en el árbitro iraní impartiendo justicia en estos encuentros. Así que no le va a pillar de sorpresa, es un árbitro de garantías, con mucha trayectoria por detrás. Es cierto que no pitó en grandes ligas, Irán y Australia, pero en el escaparate internacional siempre hizo muy buenos arbitrajes”, analiza Mr. Asubío sobre su favorito para pitar este importante partido.

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Los otros nombres que podrían ser elegidos

Luego solo se quedaría con árbitros sudamericanos o europeos, aunque es más difícil por compartir origen con los dos finalistas. “Jesús Valenzuela, el árbitro venezolano, pues sería una muy buena opción porque es muy buen colegiado, de los mejores de Sudamérica”, asegura Asubío. “¿A quién resalto yo de todos estos árbitros europeos? Pues Szymon Marciniak, el polaco, y también podría colarse por ahí, por esas fuerzas de los entes, de la gente que dirige el arbitraje, a Slavko Vincic. Es un árbitro que a mí realmente no me gusta, pero está bien visto por la gente que designa”, comenta nuestro experto arbitral.

La apuesta es, sin lugar a duda, Alireza Faghani. Lo que pueda salir diferente a esto no sorprendería. Visto lo visto en estas designaciones que llevamos en este mundial pues no nos cogería por sorpresa.