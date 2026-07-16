El jugador de Inglaterra, epicentro de la última tangana del partido

Argentina descubre la botella de Pickford con la chuleta para los penaltis

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El partido entre Inglaterra y Argentina estuvo marcado por la tensión. Sobre todo en la primera mitad, donde apenas se jugó al fútbol y tuvo un sinfín de faltas, interrupciones y amagos de tangana. La semifinal del Mundial 2026, que acabó con la Albiceleste citándose con España en la gran final, se convirtió en una batalla durante sus primeros compases. Casi siempre, además, con un Jude Bellingham que las tuvo de todos los colores con Leandro Paredes, literalmente desde los primeros segundos de encuentro.

El jugador madridista estuvo en el foco de casi todas las tanganas. También tuvo sus más y sus menos con Leo Messi, además cruce de miradas y declaraciones con otros jugadores argentinos. Y al final, tras la remontada de Argentina, acabó bastante enfadado con Valentín Barco, a quien propinó un golpe por detrás.

La realización captó un golpe con la mano abierta de Bellingham en la cabeza de Barco. El inglés estaba en el centro del campo y acababa de dar la mano con deportividad a Juan Musso. Poco después, Barco pasó por su lado y se abrazó a sus compañeros. Y, a tenor de la reacción de Jude, es posible que hiciera algún tipo de gesto, pues el inglés se fue directo a darle por detrás.

Ese golpe propinó la enésima tangana del partido, ya con el encuentro finalizado. Barco se encaró con Bellingham y varios jugadores argentinos intentaron defender a su compañero, sobre todo un Exequiel Palacios que propinó un empujón al jugador del Real Madrid. Mucho antes, además, las redes mostraron la efusiva celebración de Barco ante los jugadores ingleses en el gol del empate de Argentina

Fue la última muestra de tensión de un partido duro, cargado de faltas y con un sinfín de piques durante el terreno de juego, que claramente tenía connotaciones que iban más allá de lo futbolístico. Bellingham, que firmó un partido muy discreto, como casi todos los ingleses, acabó apareciendo en casi todas las tanganas antes de quedarse sin una final en la que Argentina se medirá a España el próximo domingo 19 de julio.