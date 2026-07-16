Argentina descubre la botella de Pickford con la chuleta para los penaltis

Juan Pérez 16 JUL 2026 - 08:41h.

El despiste del guardameta permitió el viral sobre las pistas para una posible tanda

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La prolongación de una celebración como la de Argentina tras eliminar a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 deja una de las escenas más icónicas y significativas del pospartido. Independientemente de logros y comparaciones eternas en un momento histórico con Messi al frente, las curiosidades brillan cuando aparece en manos del staff albiceleste la botella de Jordan Pickford con todas las instrucciones para los penaltis.

"Amaga a la izquierda y tírate a la derecha", esa es la primera frase de la chuleta de Pickford para frenar un supuesto penalti de Leo Messi que nunca llegó, y lo llamativo es que el propio '10' de Argentina lo leyó sin apenas creérselo. El despiste del guardameta tras la dolorosa derrota a las puertas de la final permitió que su botella se quedara en el estadio de Atlanta mientras la pillería de los sudamericanos la hizo relevante antes de pensar en el gran jefe final: España.

Cuando todos miraban a otra parte, el detalle de todas las indicaciones para Pickford de cara a una tanda de penaltis es cuanto menos significativo. Sobre todo después de ver un encuentro donde Tuchel parecía encerrar a los suyos para amarrar el resultado. Messi y Nico González no se lo podían creer cuando empezaron a leerla.

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La lista además aparece en un curioso orden de prioridad a sabiendas de cuáles son los mejores tiradores en Argentina como Messi, Montiel o Paredes, algunos de los más relevantes por lo vivido en tandas anteriores en los últimos años. Lo más interesante ahora es saber qué factor juega este descubrimiento en la mente de los jugadores argentinos, porque el scouting puede afectar para bien o para mal de cara a la final.

Si España y Argentina llegan a los penaltis, la publicación de esta botella en redes sociales puede significar una duda tanto para el lanzador como para el que ha trabajado en descifrar cuál es la ventana de oportunidad en el tiro desde el cuerpo técnico de España. Una vuelta de tuerca después de la viralización que ahora puede tener relevancia en la final de Nueva York.