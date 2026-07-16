María Trigo 16 JUL 2026 - 07:23h.

Hay varias casuísticas ya se están cumpliendo y que hacen que la Selección sueñe aún más con ganar la Copa del Mundo

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Mientras dura la resaca por la reciente clasificación del combinado nacional para la final del Mundial 2026, algunos fans de las elucubraciones ya están haciendo sus cábalas sobre las posibilidades de nuestra Selección Española para hacerse con la Copa del Mundo por segunda vez. Más allá de lo que diga la estadística, aquí hablamos de maldiciones, del destino. Si nos hacemos eco de lo que MisterChip ha publicado recientemente son varias las coincidencias que pronostican una victoria de España en la finalísima contra Argentina que se disputa este domingo en Nueva York (21.00 horas).

Revalidar título, imposible en este siglo

Aunque Francia se quedó muy cerca de hacerlo, nadie ha sido capaz de revalidar Mundial en este siglo. A lo largo de la historia, Italia en 1934 y 1938 y Brasil en 1958 y 1962 fueron los únicos que lo han logrado. Una maldición que acompaña en este siglo a las vigentes campeonas y que Argentina va a llevar sobre sus hombros para tratar de romper contra España, que tiene aquí una baza estadística de su lado.

El ranking FIFA no es garantía

Esa no es la única maldición que hace soñar a España, pues aunque la FIFA elabora un ranking que para muchos designa a los principales favoritos para ganar cada torneo, aquella selección que empieza como número uno nunca termina haciéndose con el preciado trofeo dorado. En este caso, es Argentina la que vuelve a estar presente en esta curiosa lucha contra el destino.

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Gafe de los entrenadores extranjeros

Muchas selecciones han considerado el encargarle la confección de la plantilla a un entrenador cuya nacionalidad no se corresponde con la de la selección que representa, pero, haciéndo caso a la hemeroteca, el prestigio que destilan estos técnicos nunca se ha materializado en la obtención del título de campeón del mundo. En este mismo Mundial ya se ha comprobado en selecciones potentes como Brasil o Portugal y, en las últimas horas, le ha pasado a Inglaterra, que estaba liderada desde el banquillo por Thomas Tuchel, preparador alemán.

Con Francia también se cumplió

La otra maldición del Mundial que ya se ha cumplido está relacionada con Francia, a la que España le dio este martes un gran repaso para dejarla en el camino. Y es que la selección que cuenta en sus filas con el actual Balón de Oro, jamás se ha hecho con el título. Así las cosas, los galos tenían en sus filas a Ousmane Dembélé