Redacción ElDesmarque Madrid, 16 JUL 2026 - 10:22h.

El vídeo ha sido publicado en el canal de YouTube de la Selección Española

Lamine Yamal vs Leo Messi: la joya de España reta a la leyenda del fútbol por el Mundial

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La Selección Española ya está en Nueva York para disputar la final del Mundial 2026 ante Argentina después de eliminar a Francia en semifinales. El conjunto de Luis de la Fuente selló su clasificación tras imponerse a los de Didier Deschamps por 0-2, confirmando el gran momento de un equipo que también ha dejado por el camino a Portugal y Bélgica. Su rival por el título será la Albiceleste, vigente campeona del mundo. A su llegada a Nueva York, la expedición española ha sido recibida por un autobús personalizado con las palabras “The Final” y la imagen de la Copa del Mundo.