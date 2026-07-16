Preocupación en el vestuario de España con la permisividad arbitral en las faltas a Lamine Yamal

Javi Rayo 16 JUL 2026 - 16:00h.

Ha sido la tónica general durante todo el Mundial y preocupa que siga igual en la final

El padre de Lamine Yamal aclara por qué no está apoyando a su hijo en Estados Unidos: "Voy a traer problemas"

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España y Argentina jugarán el próximo domingo la final del Mundial en un partido que promete ser una auténtica batalla a vida o muerte. Viendo cómo fue la primera parte ante Inglaterra, todo hace pensar que la albiceleste planteará un partido muy físico para parar a los futbolistas de la Selección Española. Según ha podido saber ElDesmarque, en el vestuario de la Selección Española hay cierta preocupación en ese sentido.

Lamine Yamal es uno de los jugadores que más faltas recibe por partido

Luis de la Fuente lo expresó públicamente tras el partido ante Francia y varios futbolistas como Rodri Hernández han hablado en la misma línea en los últimos días: hay mucha permisividad arbitral con las faltas a Lamine Yamal. Precisamente el futbolista del FC Barcelona salió renqueante tras la semifinal por una de esas faltas. Según informa Rafa Mainez, es un tema que preocupa dentro del vestuario de la Selección Española. La permisividad con las faltas y las tarjetas ha sido la tónica habitual por parte de los árbitros durante todo el Mundial y no parece que vaya a cambiar en la gran final del próximo domingo. Un aspecto que favorece -y mucho- el juego que despliega Argentina en el terreno de juego.

Aunque no está sobresaliendo en el Mundial, buena parte de las opciones de que España sea campeona del mundo pasan porque Lamine Yamal pueda tener su día. Una lesión durante el partido ante Argentina podría mermar las probabilidades de vencer al conjunto sudamericano. Por ello, es clave que los árbitros castiguen con tarjeta si hay un exceso de faltas sobre el futbolista del FC Barcelona, uno de los jugadores que más faltas recibe de todo el Mundial.