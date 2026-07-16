El Real Madrid no malvenderá a Camavinga y eleva su precio viendo los últimos traspasos

Javi Rayo 16 JUL 2026 - 21:08h.

La opinión del Real Madrid fue siempre dejar su futuro en manos de José Mourinho

LaLiga arrasa en la final del Mundial 2026 con 25 de los 52 jugadores: la lista completa

Compartir







El nombre de Eduardo Camavinga lleva meses sonando para abandonar el Real Madrid. Su mala temporada y su error en el partido ante el Bayern en Champions le colocaron en el disparadero de la afición. Sin embargo, la posición del club siempre fue mucho más cauta. Pese a que se llegó a rumorear con una venta segura y a cualquier precio, la idea nunca fue esa.

PUEDE INTERESARTE Vídeo: El golpe por detrás de Bellingham a Valentín Barco tras perder ante Argentina

Según informa Ramón Álvarez de Mon, el Real Madrid no malvenderá a Eduardo Camavinga este verano. El club tiene la suerte de no necesitar ventas para cuadrar cuentas y tampoco se espera un traspaso enorme -a la espera de lo que pueda pasar con Michael Olise- que hiciera necesario obtener dinero de manera urgente. Según el periodista, el conjunto blanco ha puesto un precio de salida de 80 millones de euros. Se llegó a hablar de 40, luego 60 y esos 80 'kilos' parece ser la cantidad final. En el club han visto los más de 100 millones de euros que se han pagado en la Premier League por dos jugadores muy similares al centrocampista francés y consideran que una oferta inferior a esos 80 millones sería malvenderlo.

Camavinga no saldrá por menos de ese precio. Si ningún club pone 80 millones, seguirá en el Real Madrid, aunque con un papel bastante testimonial. La dirección deportiva siempre dejó en manos de José Mourinho el qué hacer con el francés y, hasta el momento, el técnico portugués no ha transmitido esa orden de venderlo, con lo que el club mantiene la cautela viendo que aún quedan muchas semanas para que cierre el mercado de fichajes.

PUEDE INTERESARTE El Real Madrid no descarta el fichaje de Rodri: insisten en que el interés sigue activo

Los números de Camavinga en la temporada 2025/2026

El centrocampista francés jugó tan sólo 43 partidos en toda la temporada y entre todas las competiciones. 2199 minutos en los que sólo marcó un gol y dio dos asistencias, unas cifras muy lejas de lo que se esperaba de uno de los centrocampistas con más proyección de toda Europa.