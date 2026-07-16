Los dueños del Balón de Oro dan una pista y Leo Messi podría ser el ganador de este año

Alberto Cercós García 16 JUL 2026 - 20:02h.

Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal o Leo Messi: ¿alguno de ellos ganará el Balón de Oro este 2026?

Preocupación en el vestuario de España con la permisividad arbitral en las faltas a Lamine Yamal

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La carrera por el Balón de Oro 2026 ha dado un vuelco inesperado a solo unos días de la final del Mundial entre Argentina y España. La propia organización del galardón ha publicado un artículo en el que aclara que un futbolista puede ganar el premio aunque no juegue en un club europeo, un mensaje que muchos han interpretado como un guiño directo a Leo Messi, actualmente en el Inter Miami. Sin embargo, hay un detalle que ha llamado todavía más la atención: la imagen elegida para ilustrar el texto es una fotografía de Cristiano Ronaldo. Ese contraste ha provocado una auténtica avalancha de comentarios en redes sociales, donde miles de aficionados debaten si se trata de una simple elección estética o de una pista deliberada.

El artículo publicado por la organización responde a una pregunta que ha ganado fuerza en los últimos meses: ¿es posible conquistar el Balón de Oro jugando fuera de Europa? La respuesta es contundente. Desde que el premio amplió sus criterios de elegibilidad, cualquier futbolista puede ser elegido independientemente de la liga en la que compita. El texto recuerda incluso que el rendimiento individual es el principal criterio de valoración y que el crecimiento de competiciones como la MLS o la Saudi Pro League ha cambiado el panorama. Precisamente por eso, el nombre de Messi ha vuelto a aparecer entre los grandes favoritos al galardón.

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Leo Messi, en el foco mundial del fútbol

El momento de esta publicación tampoco parece casual. Messi está firmando un Mundial sobresaliente y disputará una nueva final con Argentina. Si logra conquistar el título, sumaría un segundo campeonato del mundo y reforzaría enormemente su candidatura a un histórico noveno Balón de Oro. Mientras tanto, otros aspirantes como Lamine Yamal, Rodri, Jude Bellingham o Kylian Mbappé también dependen en gran medida del desenlace del torneo para aumentar sus opciones de convencer al jurado.

La fotografía de Cristiano Ronaldo ha añadido un componente extra al debate. Muchos usuarios consideran llamativo que el organismo eligiera precisamente al portugués para acompañar un artículo que, en la práctica, beneficia especialmente a Messi, ya que ambos militan fuera de Europa. Otros creen que la imagen busca recordar que la norma también mantiene con opciones a Cristiano, actualmente en Arabia Saudí. Sea cual sea la intención, la publicación ha conseguido su objetivo: reabrir el debate sobre el Balón de Oro y disparar las especulaciones a pocos días de conocerse quién parte con ventaja para levantar el trofeo más prestigioso del fútbol individual.