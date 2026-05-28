Ángel Cotán 28 MAY 2026 - 09:11h.

El lateral del Celta de Vigo se rinde ante el futbolista del Racing de Santander

Iago Aspas responde al ejemplo de Jesús Navas en el Celta y al plus del Deportivo: "Se alinearon los astros"

Compartir







Sergio Carreira es uno de los jugadores que más ha evolucionado bajo las órdenes de Claudio Giráldez. El lateral derecho ha sido muy importante en los esquemas del Celta de Vigo, aunque para ganarse el sitio, también tuvo que hacer las maletas. En sus aventuras por la categoría de plata, el futbolista vigués se enfrentó a históricos como el Real Zaragoza o compartió vestuario con talentos como Iñigo Vicente. El defensor olívico explica su admiración por clubes como el maño y jugadores como el de Derio.

En una interesante charla con el periodista Rodrigo Fáez en su canal de YouTube, Sergio Carreira muestra su lado más personal. Durante 24 horas, comunicador y futbolista comparten la rutina del jugador del Celta e incluso muestran rincones especiales de la casa del lateral.

Ahí cobra protagonismo su colección de camisetas. Aunque humilde, pues a sus 25 años aún tiene tiempo para intercambiar elásticas con muchos rivales. Eso sí, los 'tesoros' que guarda Carreira, como él mismo explica, tienen algo en común.

PUEDE INTERESARTE Edin Terzic adelanta trabajo con cinco dudas de mercado en el Athletic: hay un caso especial

Sergio Carreira, el talento de Iñigo Vicente y los históricos como el Real Zaragoza

Sergio Carreira siente especial predilección por los clubes históricos que no están en Primera División. Así lo reflejan camisetas de su armario como la del Real Sporting de Gijón o el Real Zaragoza. El futbolista del Celta lo explica: "Esta de Guti del Zaragoza. A mí, Zaragoza y Sporting, los equipos así históricos de Segunda, la verdad es que me encanta tener estas camisetas porque bueno, por la historia que tienen, y porque ojalá volváis a Primera y podamos jugar contra vosotros".

También se detiene con una camiseta del recién ascendido Racing de Santander con la serigrafía de Iñigo Vicente. Carreira alucinó con él en el CD Mirandés: "Iñigo Vicente si no es el mejor ahora mismo de Segunda, está ahí. Yo tuve la suerte de jugar con él en el Mirandés y me volvía loco entrenando. Sí, es verdad que es vaguete, pero luego tiene un pie... entrenador y jugando como ya podrás haber visto. Hace cosas que no hacen el resto de jugadores, ve cosas que no ven los jugadores normales. A mí me encanta".