Alberto Bravo 26 MAY 2026 - 10:27h.

Para el canterano ha sido una temporada de "esfuerzo, sacrificio y trabajo para repetir esta hazaña"

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VigoLos jugadores del Celta de Vigo han arrancado, en su inmensa mayoría, las vacaciones. Durante unas semanas cargarán la pilas para llegar a tope a una pretemporada exigente. Europa vuelve a estar en el horizonte del equipo dirigido por Claudio Giráldez. Hace escasos días se lograba una segunda clasificación consecutiva terminando en sexta posición. Una temporada más que notable que Sergio Carreira, ya en frío, pidió poner en valor y no normalizar como algo sencillo lo conseguido por un equipo humilde como el vigués.

"Volvimos a donde queríamos estar de nuevo. Entiendo que la ilusión por conseguir un objetivo como este y tenerlo tan cerca a veces también nubla un poco lo sumamente difícil que es lo que se está consiguiendo", escribió el lateral vigués en sus redes sociales recordando lo extraordinario que es conseguir volver a clasificarse para la Europa League por segundo año consecutivo.

Sergio Carreira recordó en esta reflexión todo lo vivido este curso, con momentos buenos pero también muy malos: "Deberíamos ponerlo en valor como se merece, más aún, si me paro a pensar en el esfuerzo, sacrificio y trabajo que hemos hecho todos para repetir esta hazaña en un año tan exigente en todos los niveles".

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El canterano, uno de los jugadores más utilizados por Claudio Giráldez este curso, también quiso "agradecer y mucho a todos los que habéis puesto un granito de arena en que este año haya sido de esta forma, me he sentido en absoluta plenitud gracias a vosotros". "Ahora es el momento de un merecido descanso para volver al ruedo con más fuerza todavía", concluyó.

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El defensa cerró la temporada con 3.514 minutos repartidos en 45 partidos de Liga, Europa League y Copa del Rey en los que anotó dos goles y dio una asistencia. Con contrato, renovado la pasada temporada, hasta junio de 2029 seguirá siendo uno de los pilares del Celta la próxima temporada en la que volverán a disputar tres competiciones.

Junto a Álvaro Núñez y Javi Rueda formará los costados del Celta 2025/26 a la espera de la llegada de algún refuerzo más ya que Óscar Mingueza y Mihailo Ristic dejarán el equipo al finalizar sus contratos. Regresará tras cesión Manu Sánchez mientras que Javi Galán se ha ofrecido para regresar al Celta tras salir hace tres años con destino al Atlético de Madrid.