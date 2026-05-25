Alberto Bravo 25 MAY 2026 - 19:18h.

El Concello de Vigo recibió al Celta por su clasificación a Europa League

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VigoEl Concello de Vigo, con el alcalde Abel Caballero a la cabeza, han recibido al Celta de Vigo tras su clasificación a Europa League por segunda temporada consecutiva. El buen humor y las bromas fueron las protagonistas de un acto donde el regidor no dudó en vacilar a los jugadores por su aspecto aniñado que nada tiene que ver con su fiereza en el campo. También hubo un momento para entregarle a Marián Mouriño, presidenta del club, un ramo de flores mientras le cantaban cumpleaños feliz.

Abel Caballero no dudó en meterse con los jugadores que formaban parte de la delegación del Celta. Iván Villar, Yoel Lago, Javi Rodríguez y Andrés Antañón eran, junto a un Iago Aspas que estaba al lado de la presidenta Marián Mouriño, los futbolistas que habían acudido al Concello de Vigo. Tras el "eres grande" a Marián Mouriño el alcalde saludó a todos los representantes del Celta.

Cuando llegó al resto de jugadores no dudó en meterse con ellos: "Así que sabéis jugar al fútbol... vistos así parecéis chicos normales y corrientes". "Parecen chicos normales de los que me dicen en la calle ¡Viva Vigo! y estas cosas", bromeaba con Marián Mouriño "pero los ves en el campo y son gigantes" a lo que Iago Aspas respondía "menos yo...". Le respondió el alcalde: "¡Tú, el que más!".

Tras el discurso de Abel Caballero y Marián Mouriño en el que ambos mostraron el convencimiento de que juntos son más fuertes el alcalde de Vigo entregó a Marián Mouriño un ramo de flores por su cumpleaños. Abel Caballero pidió a todos los jugadores, encabezados por Iago Aspas, que cantesen "el happy birthday to you" para que el alcalde de Nueva York lo escuchase. Aspas confesó que a él solo se le daba bien cantar la marinorena.

Durante la recepción el capitán conversó con el alcalde diciéndolo que "ya había visto dos o tres bocetos" de la estatua que se colocará en Balaídos. Abel Caballero también recordó que no hace muchos días le marcó un gol a Javier Maté en una recepción llena de guiños y risas.