Alberto Bravo 25 MAY 2026 - 19:41h.

Avanzó que las obras de Balaídos van en tiempo y forma para alcanzar los 40.000 espectadores

La recepción al Celta en el Concello, del vacile de Caballero a los jugadores al cumpleaños feliz a Marián Mouriño

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VigoEl alcalde de Vigo, Abel Caballero, recibió este lunes al Celta de Vigo en el Concello tras la clasificación del conjunto celeste para la próxima edición de la Europa League, un logro que el regidor calificó como "histórico" y que, aseguró, marca el inicio de una etapa de estabilidad del club en las competiciones continentales. El regidor, en tono de broma, exigió a Marián Mouriño que las clasificaciones europeas se conviertan en lo habitual pidiendo incluso la Champions League. Entre risas la presidenta le respondió "sin presión...".

Durante su intervención, Caballero destacó que el equipo ha conseguido consolidarse en Europa por segunda temporada consecutiva, algo que, según recordó, "no tiene precedentes" en la historia del club. "Hace un año estábamos en Europa y cuando se está en Europa se le coge gusto. Este año repetimos y seguimos en Europa. Y dentro de un año volveremos a estar aquí y volveremos a estar en Europa", afirmó ante directivos, jugadores y representantes institucionales.

El alcalde, muy satisfecho por el progreso del club, aseguró que el crecimiento deportivo del Celta invita incluso a soñar con metas mayores. "La vez siguiente estaremos en Europa y quién sabe si en la Champions", señaló entre aplausos, convencido de que el club ha encontrado "el sitio" y dispone ya de "un proyecto avanzado" capaz de competir al máximo nivel.

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Caballero quiso felicitar especialmente a la presidenta del club, Marian Mouriño, por el trabajo realizado desde su llegada a la entidad. "Lo que conseguiste recién asumida la presidencia, meternos dos años consecutivos en Europa, no lo hizo nunca nadie", subrayó, destacando la importancia de un logro que considera clave para el prestigio del club y de la ciudad.

En su discurso también hubo espacio para hablar del futuro del estadio de Balaídos y de las obras de remodelación que continúan en marcha. El regidor avanzó que la próxima temporada ya estará disponible la nueva grada de Gol, lo que permitirá aumentar la animación en el recinto, mientras que en "tres o cuatro temporadas" estará finalizada la nueva grada de Tribuna. "Tendremos 40.000 asientos para el Celta y ya estaremos establecidos en ese nivel", afirmó.

Caballero recordó además el simbolismo que históricamente ha tenido para la afición celeste disputar competiciones europeas. "Cuando yo era pequeño, estar en Europa era un mito", confesó. "Ahora estamos en Europa y lo tenemos que celebrar".

El alcalde ensalzó también el rendimiento del equipo durante la temporada, poniendo en valor victorias logradas ante algunos de los grandes clubes del fútbol español. "Le ganamos al Madrid en Madrid y al Atlético de Madrid en Madrid. Solo nos faltó el Barcelona. La próxima temporada hay que ganarle al Barcelona en Barcelona", bromeó.

Asimismo, quiso reconocer el papel de la afición, a la que definió como "maravillosa", y aseguró que el crecimiento del club tendrá un impacto directo en la proyección internacional de Vigo. "El fútbol es más que fútbol. Es un espejo de visualización en el mundo", señaló. "Ahora, con el Celta otra vez en Europa, Vigo tiene una presencia fortísima".

Caballero concluyó reiterando el compromiso del Concello con el club y con la modernización de Balaídos. "Vamos a hacer todo aquello que sea bueno para el Celta y para la ciudad", afirmó antes de cerrar el acto con un aplauso dedicado al equipo y una referencia humorística final: “Que se entere bien el alcalde de Nueva York”.