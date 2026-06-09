Los candidatos a nuevo entrenador del Rayo Vallecano: surgen nuevos nombres

Rubén Albés, el último en unirse a la lista de candidatos que manejan en Vallecas

El nuevo entrenador Elche CF, casi cerrado con cambio de planes

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El Rayo Vallecano aún busca nuevo entrenador. Es uno de los pocos banquillos de LaLiga que aún no tiene dueño para el próximo curso después que Iñigo Pérez anunciara su salida del club días más tarde de perder la final de la Conference League en Leipzig. Esta semana debe ser clave para dejar perfilado el líder del nuevo proyecto deportivo y desde las oficinas de Vallecas tienen claro que acertar con el nuevo técnico es clave para el futuro a corto plazo.

De ahí que la decisión se esté demorando más de lo previsto. Y la lista de candidatos, en vez de cerrarse, está cada vez más abierta. Jagoba Arrasate sigue perfilándose como el gran favorito, pero no hay noticias del vizcaíno desde hace varios días y, según señala el diario Marca, no han conseguido llegar a un acuerdo para su incorporación.

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Rubén Albés, entre los candidatos del Rayo Vallecano

A partir de ahí, surgen nuevos nombres como el de Rubén Albés, sin experiencia en Primera División pero sí en Segunda. Según informa Radio Marca, el Rayo considera que Albés encaja en el perfil que buscan para el banquillo: un técnico joven, con una propuesta que tiene ciertas semejanzas a Iñigo Pérez y que podría conectar bien con el vestuario.

Durante los últimos meses ha dirigido al Umm Salal SC de Qatar, con el que acabó último en la competición catarí, por lo que todo invita a pensar que no seguirá. Anteriormente dirigió al Sporting, pero duró menos de un año en el banquillo y fue destituido en abril de 2025.

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Otro técnico que estuvo relacionado con el Rayo semanas atrás fue Carles Martínez Novell, pero el catalán finalmente ha firmado por el Bayer Leverkusen. Además, también sonó hace varios meses Imanol Alguacil, cuya figura ha ido perdiendo fuerza a lo largo de las últimas semanas.