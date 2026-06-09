Redacción ElDesmarque Madrid, 09 JUN 2026 - 14:09h.

El entrenador alicantino continuará en el Getafe

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El futuro de José Bordalás está siendo una de las grandes incógnitas del inicio del mercado de verano en LALIGA EA Sports. Tras una temporada histórica en la que ha clasificado al Getafe para la Conference League, las dudas sobre su continuidad en el conjunto azulón estaban muy presentes ya que las propuestas del equipo madrileño no eran del agrado del técnico alicantino. Pocos días después de la última oferta a la baja que Ángel Torres le había realizado al entrenador, todo parece indicar que Bordalás continuará en el Getafe.

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José Bordalás, cerca de renovar con el Getafe

Según ha informado Gemma Santos en la COPE, el Getafe y el técnico alicantino están negociando una renovación y ambas partes son muy optimistas para cerrar el acuerdo. Bordalás, que ha vuelto a completar una temporada para la historia como ya hizo en la 2018/19, ha clasificado al conjunto azulón para la Conference League acabando en 7ª plaza en LALIGA EA Sports.

Hace apenas unos días la continuidad del alicantino en Getafe parecía complicada y lo más seguro era que se marchara a otro equipo de la Primera División española, pero la situación ha dado un giro de 180º. Según informa el periodista Álvaro Ramos, periodista de AS, la intención de José Bordalás siempre ha sido renovar y lo que buscaba era una oferta adecuada por parte del conjunto azulón. De esta manera, Sevilla, Osasuna y Espanyol se quedan sin uno de sus objetivos para sus respectivos banquillos.

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Sevilla, Osasuna y Espanyol podrían haber sido sus destinos en caso de salir del Getafe

Todo apuntaba a que José Bordalás iba a cambiar de banquillo durante este mercado de fichajes y los destinos con los que más se le habían relacionado al técnico alicantino habían sido Sevilla, Osasuna y Espanyol. En el caso del conjunto del Sanchez Pizjuán, la permanencia conseguida por Luis García Plaza fue uno de los principales motivos por los que el equipo andaluz no se lanzó a por Bordalás.

El Espanyol y el nuevo proyecto con Monchi a la cabeza era uno de los clubes que, de haber despedido a su entrenador, el objetivo más claro hubiera sido el nombre de José Bordalás. Sin embargo, Manolo Sánchez recuperó las sensaciones positivas en las últimas jornadas y el equipo catalán consiguió mantener la categoría. Semanas más tarde, la renovación del catalán sería anunciada de manera oficial.

Finalmente, el destino más realista y que ha estado luchando hasta el final por la contratación de Bordalás ha sido Osasuna. El conjunto navarro estuvo luchando por no descender hasta la última jornada y eso supuso que la dirección deportiva despidiera a Alessio Lisci, tan solo una temporada después de haberle fichado. Osasuna ofertó por el técnico alicantino, pero según informa Álvaro Ramos, periodista de AS, la propuesta no convenció a Bordalás y eso le ha hecho inclinarse por continuar en el conjunto azulón.