Pablo Sánchez 02 JUN 2026 - 12:04h.

Acuerdo entre Getafe y Real Madrid para el primer fichaje de la temporada

Superará las 10 temporadas con el cuadro azulón

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El Getafe y David Soria llegaron este martes a un acuerdo para seguir de la mano un buen puñado de años más. El portero, que este año cumplió su octava temporada en el club, amplía su contrato hasta 2030 y, si no se producen movimientos, llegará al menos hasta la docena de primaveras en la entidad. El arquero entraría así de pleno en la historia del club ante cualquier registro y superará a todas sus leyendas.

Este martes, a través de un comunicado, el Getafe anunció que seguirá contando con David Soria bajo los palos al menos hasta 2030.

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El comunicado del Getafe

El Getafe Club de Fútbol y David Soria han alcanzado un acuerdo para su renovación por cuatro temporadas más, prolongando así nuestra vinculación hasta junio de 2030. Desde su llegada al Getafe en el verano de 2018, David Soria se ha consolidado como una pieza fundamental dentro y fuera del terreno de juego gracias a su rendimiento, liderazgo y compromiso con nuestros colores.

Recientemente alcanzó la histórica cifra de 300 partidos oficiales defendiendo la portería del Getafe CF. Además, en la presente temporada, David Soria ha escrito una nueva página en la historia de LALIGA al situarse en la segunda posición histórica de titularidades consecutivas en la competición, alcanzando las 189 presencias seguidas y superando a leyendas como Luis Arconada y Andoni Zubizarreta. Actualmente, únicamente le separan unos pocos encuentros del récord absoluto de Andoni Larrañaga.

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Durante estas ocho temporadas como azulón, Soria ha sido protagonista de algunos de los momentos más importantes de la historia reciente del Getafe CF, contribuyendo de forma decisiva a las clasificaciones europeas del club. La renovación de David Soria supone una excelente noticia para el presente y el futuro de nuestra entidad, que seguirá contando con un guardameta de máximo nivel y con un profesional ejemplar que representa a la perfección los valores del Getafe CF. ¡Enhorabuena, David! Seguimos escribiendo la historia juntos.