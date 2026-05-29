El Getafe cierra su segundo fichaje sin resolver los problemas de Christantus Uche y José Bordalás

Fran Fuentes 29 MAY 2026 - 15:03h.

El futuro del técnico y del delantero nigeriano son dos cuestiones que generan inquietud entre la afición

El Getafe no quiere pagar el precio pactado por Adrián Liso y propone una alternativa

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El Getafe CF sigue asegurándose el futuro de varios de sus jugadores. Y es que, si el pasado jueves anunciaron la ejecución de la opción de compra que tenían por Mario Martín, pactada con el Real Madrid, ahora han comunicado la continuidad de Sebastián Boselli, a quien firmaron a préstamo el pasado mercado de invierno procedente de River Plate. Ahora, el club azulón ha ejercido el derecho de traspaso que se habían guardado, a razón de 1.5 millones de euros. El defensor de 22 años se compromete hasta el 2030. En este sentido, la entidad que preside Ángel Torres acelera en el mercado, antes de resolver las dos incógnitas más importantes: qué va a pasar con el futuro de José Bordalás, y el problemón que supone el regreso de Christantus Uche después de que el Crystal Palace no haga efectiva su compra en propiedad.

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En este sentido, el futuro del técnico es una de las situaciones que más preocupan. Y es que, de momento, no se ha conocido si sigue o si no. Si bien es cierto que varios clubes le han sondeado, como Monchi para el RCD Espanyol o Sergio Ramos para el Sevilla FC, no se han producido novedades al respecto. Y debería haberlas pronto, porque, aunque hay un Mundial de por medio, la planificación puede ser una u otra dependiendo de quién ocupe el banquillo del Coliseum Alfonso Pérez.

La vuelta de Christantus Uche provoca un problema económico al Getafe

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Por otra parte, el regreso de Christantus Uche provocará un desequilibrio importante en las cuentas del Getafe CF. Y es que, en principio, se daba por vendido al jugador nigeriano, dando por hecho que la opción de compra se iba a ejecutar y que el club azulón había inscrito a los futbolistas que firmó el pasado mes de enero (Zaid Romero, Martín Satriano, Luis Vázquez, Seba Boselli y Veljko Birmancevic) gracias, supuestamente, a esos ingresos más el ahorro de las fichas de Yvan Neyou y Coba da Costa, quienes también tienen que volver. Sin embargo, Satriano firmó en propiedad en marzo, y ahora lo han hecho Boselli y Mario Martín, cuando el club ya sabe que el equipo no va a recibir cantidad alguna por el propio Uche.

De este modo, no pocas voces se preguntan cómo puede el Getafe firmar en propiedad a estos jugadores, si el descuadre del regreso de Christantus Uche les va a provocar varios problemas a nivel económico e incluso estructurales. Y, no menos importante, quién será el entrenador azulón el próximo curso para jugar en la UEFA Conference League.