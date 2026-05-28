Acuerdo entre Getafe y Real Madrid para el primer fichaje de la temporada

Celia Pérez 28 MAY 2026 - 12:28h.

Ejerce la opción de compra de Mario Martín

El codiciado Luis Milla y la oferta que lo trae de cabeza para abandonar LALIGA

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Recién acabada la temporada y con el futuro de José Bordalás aún en el aire, el Getafe comienza a dar los primeros pasos del diseño de la plantilla de la próxima temporada. Un equipo al que se esperan que lleguen refuerzos, pero en el que a buen seguro estará Mario Martín. El club azulón ha anunciado este jueves que ha decidido ejercer la opción de compra que tenía con el Madrid para quedarse con el futbolista tras su buena cesión.

El Getafe anuncia el fichaje de Mario Martín

"El Getafe C.F. ha hecho efectiva la opción de compra sobre el centrocampista Mario Martín, procedente del Real Madrid, y el jugador quedará vinculado a la entidad azulona las próximas 4 temporadas, hasta el 30 de junio de 2030.

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Mario Martín llegó al conjunto azulón el pasado verano en calidad de cedido y, desde su incorporación, se ha consolidado como una pieza importante en el esquema del equipo gracias a su compromiso, personalidad y calidad sobre el terreno de juego.

Durante la temporada 2025/2026, el centrocampista disputó 37 encuentros oficiales entre LALIGA EA Sports y la Copa del Rey, firmando además cuatro goles y dos asistencias.

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A sus 22 años, Mario acumula ya 67 partidos en Primera División y es uno de los habituales en las convocatorias de la Selección Española Sub-21, consolidándose como uno de los futbolistas con mayor proyección del panorama nacional.

¡Mucha suerte con la azulona!".