Malas noticias en el Getafe CF tras la reunión entre Ángel Torres y José Bordalás

La propuesta a la baja del presidente no convence al técnico, que está a un paso de marcharse

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José Bordalás podría estar viviendo sus últimos días como entrenador del Getafe CF. Diez días después de acabar la temporada, el futuro del banquillo azulón sigue siendo una incógnita. El preparador se ha reunido este mismo martes con Ángel Torres para negociar su posible continuidad, pues acababa contrato este mismo mes de junio. Por contra, la reunión se ha saldado sin acuerdo entre las partes y el alicantino está cada vez más cerca de marcharse.

Según informa el Diario As, Ángel Torres ha cambiado la propuesta económica a Bordalás con una oferta a la baja para renovar su contrato, algo que no habría gustado nada al técnico. La reunión se ha llevado a cabo esta mañana entre el presidente y los representantes del entrenador, cuyas posturas están cada vez más alejadas.

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Los representantes de Bordalás consideran que no se merece una oferta a la baja tras firmar una temporada histórica en la que el Getafe acabó clasificándose para la próxima Conference League pese a las dificultades económicas y deportivas de un club que ha tenido muchísimos problemas para inscribir jugadores y armar una plantilla competitiva.

José Bordalás, "dolido" con el Getafe y cerca de marcharse

El técnico quedaría quedarse en el Coliseum pero, según señala la misma fuente, "se siente dolido" por la propuesta del presidente. Así pues, lejos de llegar a un acuerdo, la reunión ha terminado de manera negativa y con las dos partes más alejadas que nunca, por lo que Bordalás está muy cerca de marcharse del Getafe.

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Mientras tanto, el club azulón tiene un acuerdo verbal con Fabio Celestini desde hace varios días como alternativa al banquillo. Si no hay una mejora económica por parte de la entidad y se producen nuevos acercamientos, Bordalás se marchará y Celestini será el encargado de sucederle en el banquillo.

El propio Bordalás ha tenido propuestas para marcharse del club azulón estas últimas semanas. Una de ellas llegaba desde el Sevilla FC, pero estaba marcada por el cambio de propiedad, por lo que esa opción ya parece prácticamente descartada después de que se rompieran las negociaciones con Sergio Ramos. Además, cabe recordar que actualmente hay seis banquillos de LaLiga que están sin dueño, por lo que el alicantino podría tener opción de seguir entrenando el próximo curso en la Primera División española si llegara alguna propuesta convincente.