El extécnico de la Real Sociedad está sin equipo tras su breve paso por Arabia Saudí

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Imanol Alguacil podría regresar a LaLiga la próxima temporada. El técnico de Orio, que está actualmente sin equipo tras su breve paso por Arabia Saudí, aparece en las quinielas de hasta tres clubes del fútbol español de cara a un verano en el que se avecinan muchos cambios en los banquillos del campeonato. El último en sumarse a la lista ha sido el Rayo Vallecano, donde empiezan a dar por hecha la salida de Iñigo Pérez.

Según informa el periodista Ángel García, Imanol es uno de los entrenadores que maneja el Rayo para recalar en el banquillo. En cualquier caso, la misma fuente deja claro que Jagoba Arrasate es la primera opción en la lista que de futuribles que tantean desde Vallecas, donde son conscientes de que Iñigo Pérez está a un paso de marcharse.

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Además, Alguacil también es una de las opciones que más gusta en el Girona FC, donde también se prevé un relevo en el banquillo de cara al próximo curso. Según informan medios locales, sería el gran favorito para suceder a Míchel Sánchez, que acaba contrato y apunta a salir de Montilivi tras cinco años en el cargo.

Anteriormente, Imanol también estuvo relacionado con el banquillo del Villarreal CF, aunque esta opción se ha difuminado en los últimos días. Marcelino García Toral parece tener un pie fuera del club, aunque las últimas informaciones apuntan precisamente a Iñigo Pérez como el gran favorito para aterrizar en La Cerámica.

Imanol Alguacil y los cambios de entrenadores en LaLiga

Será, en definitiva, un verano de muchos cambios en varios clubes. Ernesto Valverde ya anunció su marcha del Athletic y habrá que ver qué sucede con técnicos como Álvaro Arbeloa, Manolo González, José Bordalás, Manuel Pellegrini o Carlos Corberán, entre otros.

En cuanto a Imanol Alguacil, lleva sin equipo desde el pasado mes de febrero, cuando fue destituido del Al-Shabab de Arabia Saudí, al que llegó el pasado verano y con el que firmó un pobre bagaje de sólo seis victorias en 24 partidos.