Los tres primeros partidos del Athletic en pretemporada: fechas y horarios

Celia Pérez 11 JUN 2026 - 14:05h.

El técnico alemán ya tiene definidos los primeros partidos en el Athletic

El Athletic y Alejandro Rego ultiman detalles ante las tentaciones del mercado de fichajes

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El Athletic Club comienza a dar los primeros pasos de futuro de la mano de Edin Terzic. A la espera del desembarco definitivo del técnico alemán para comenzar a tomar decisiones importantes dentro de la plantilla zuri gorri, el club acaba de confirmar los tres primeros amistosos de pretemporada, que servirán al nuevo técnico para estrenarse en el banquillo rojiblanco con una gira ante equipos vizcaínos en la que se enfrentará al Derio, al Leioa y al Sestao River.

Según confirmó este jueves la entidad rojiblanca en redes sociales, el primero de estos test será frente al Derio, de Tercera RFEF y entrenado esta temporada por Iker Muniain, programado para el 15 de julio en el campo de La Florida de Portugalete a las 19.30 horas. El sábado 18 a las 19.30 horas, el Athletic visitará Sarriena para medirse al Leioa, inmerso en la fase de ascenso a Segunda RFEF, en un partido enmarcado en la celebración del 500 aniversario de la localidad, y el miércoles 22 a las 19.30 horas, el rival será el Sestao River, de Segunda RFEF, en Las Llanas.

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De esta forma, el Athletic Club ya tiene definido los que serán los primeros partidos del equipo bajo el mando de Edin Terzic y que servirán de prueba para el alemán para comenzar a tener una primera impresión de la plantilla.

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Con la llegada de Terzic, el club bilbaíno busca dar un giro de tuerca a un proyecto que el propio Jon Uriarte ha calificado de "decepcionante". Hace unos días el presidente del Athletic Club apeló a "aumentar el nivel de exigencia, tanto individual como colectivo" para mejorar el rendimiento el próximo curso. "No hemos conseguido el objetivo que nos habíamos marcado, que era el de clasificarnos para Europa. Era muy ambicioso en una temporada que sabíamos que iba a ser muy dura, pero nos veíamos capaces de conseguirlo. La sensación general es la de la de decepción", admitió Uriarte en una rueda de prensa que ofreció para realizar un balance deportivo del curso.