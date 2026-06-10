Celia Pérez 10 JUN 2026 - 13:03h.

El delantero de Aia quiere seguir en el Athletic a pesar de las ofertas

El Oviedo, atento a la decisión de Edin Terzic en el Athletic: un fichaje con competencia

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Mientras gran parte del mundo del fútbol centra la mirada en el próximo Mundial de fútbol, en el Athletic Club siguen centrados en la planificación deportiva de la próxima temporada. Tras el balance deportivo de la temporada recientemente finalizada por parte de Mikel González, el club comienza a dar los primeros pasos de futuro con una plantilla con muchas incógnitas, como es el caso de Urko Izeta.

A la espera del desembarco definitivo de Edin Terzic en el Athletic Club, el caso de ciertos jugadores está siendo una gran incógnita. En el caso del delantero de Aia, que cerró una temporada complicada anotando en Madrid, no tiene nada garantizado su futuro en San Mamés. Eso ha provocado que despierte el interés de clubes como el Real Oviedo, pero su voluntad es firme: tratar de convencer al técnico alemán en pretemporada.

Según cuenta el diario AS, Urko se está negando hasta el momento a escuchar oferta de varios clubes de Segunda división que están interesados en él, como es el caso del cuadro carbayón. Su idea es tratar de persuadir a Terzic para quedarse en el primer equipo. Quiere aprovechar el tiempo de preparación veraniega para dar argumentos con los que convencer para quedarse en el Athletic Club la próxima temporada. En caso de no conseguirlo, el verano es largo y considera que tendrá tiempo suficiente para buscar otra solución.

El de Aia viene de vivir una campaña compleja a las órdenes del Txingurri, en la que apenas ha conseguido tener protagonismo y en la que solo ha podido participar en 16 partidos, 13 en LALIGA y 3 en Copa, reducidos a 346 minutos. Ahora para él se abre un nuevo escenario con un entrenador que viene con la mente abierta de lo que puede encontrar y manteniendo todas las posibilidades.